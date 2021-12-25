Держбанки почали виплачувати тисячу за вакцинацію. Доки можна отримати

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, За програмою єПідтримка гроші є віртуальними і отримати за них можна певну послугу або товар

Гроші за програмою єПідтримки з 24 грудня почали нараховувати "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк", повідомляє урядовий портал.

Програма єПідтримка передбачає, що українці, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть отримати за неї по тисячі гривень.

Для отримання виплат треба подати заявку в Дії до 29 грудня.

Інші банки, які працюють за програмою єПідтримка, Monobank та "Альфа-банк" перші виплати почали ще 16 грудня.

Усього заявки на отримання 1000 грн від держави подали вже 5 млн українців. А 6 млн уже відкрили спеціальну картку, додали в уряді.

Також українці, котрим вдалося вже скористатися програмою єПідтримка, вже потратили 270 млн грн.

"Люди, які вже отримали виплату від держави, витратили її на книги, кіно та квитки всередині країни. Це три найпопулярніші опції, які вибирали. У вас теж є така можливість, тим паче, що кінотеатри та книгарні пропонують різні бонуси через оплату карткою єПідтримка", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Автор фото, МІНЦИФРИ Підпис до фото, Для того, щоб отримати кошти з 19 грудня, потрібно мати додаток Дія та ковід-сертифікат

Розповідаємо детально, як отримати тисячу гривень за вакцинацію.

• Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Це безкоштовно як онлайн, так і у відділенні банку.

• Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.

• Переконайтеся, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія чи паперовий сертифікат від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат.

• Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку.

• Виберіть для виплати картку єПідтримка.

• Очікуйте зарахування коштів.

Витратити ці гроші можна на книжки, кіно, театр, концерти, спортклуби, Укрзалізницю. Пізніше президент Володимир Зеленський оголосив, що люди у віці 60+ зможуть витратити їх на ліки - з січня 2022 року.

Верховна Рада виділила на це 8 млрд гривень з держбюджету.