Найбільший телескоп "Джеймс Вебб" запустили в космос. Його вартість $10 млрд

57 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані стартувала ракета, що виведе в космос телескоп "Джеймс Вебб" - найбільший і найпотужніший телескоп NASA вартістю 10 мільярдів доларів.

Це безпрецедентний за своїми масштабами проєкт. Вчені сподіваються, що "Джеймс Вебб" допоможе людству зазирнути на мільярди років у минуле, побачити Всесвіт зовсім юним і детально вивчити, як з пилу Великого вибуху народжуються найперші зірки й галактики.

"Джеймс Вебб" - найбільший космічний телескоп, що був коли-небудь створений на нашій планеті. Він має стати наступником телескопа "Габбла", що пропрацював понад 30 років і суттєво збагатив знання людства про будову Всесвіту.

"Стартувавши у тропічному лісі, "Джеймс Вебб" починає свою подорож до народження Всесвіту", - сказав представник NASA Роб Навіас у мить, коли ракета залишила Землю.

Автор фото, Getty Images

"Джеймс Вебб" - спільний проєкт NASA та Європейського космічного агентства, у роботі якого брали участь 17 країн. Його запуск готували майже 30 років.

Телескоп назвали на честь Джеймса Вебба, одного з директорів NASA.

Автор фото, Arianespace Підпис до фото, Фото з верхньої точки ракети, коли Вебб відокремлюється, щоб розпочати наступний етап своєї подорожі

Безодня, де повно зірок

Науковці сподіваються, що телескоп допоможе їм зазирнути у найприхованіші й найвіддаленіші куточки Всесвіту.

Віддалені не лише у просторі, а й у часі. Адже "Джеймс Вебб" здатен побачити об'єкти, розташовані на відстані до 13,5 млрд світлових років.

Це допоможе зрозуміти, як 13,5 млрд років тому виглядав наш Всесвіт - за 200 млн років після Великого вибуху. Коли гравітація тільки-но починала захоплювати у свої чіпкі лапи хмари космічного пилу, скочуючи з них кульки й закручуючи у спіралі.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Телескоп запустили за допомогою ракети "Аріан-5"

"Ми входимо у абсолютно новий режим астрофізики, перетинаємо новий кордон", - сказала Гейді Геммел з американської Асоціації університетів, що займаються космічними дослідженнями (AURA).

"Ми ніколи не будували нічого подібного, - каже вона. - Ніколи в житті з цивільного космодрому ми не запускали згорнуте в оригамі дзеркало, що складається з 18 окремих фрагментів, - разом з так само згорнутим під ним сонцезахисним екраном, - які після запуску треба буде розгорнути!"

Квант світла у темному царстві

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Дзеркало телескопа — дійсно справжній витвір інженерного мистецтва. Однак, щоб зрозуміти принцип його роботи, зовсім не обов'язково добре розумітися на фізиці. Достатньо знайти в налаштуваннях будь-якої фотокамери нічний режим - і подивитися, чим він відрізняється від звичайного.

Якщо знімати у темряві (тобто коли освітлення недостатньо), об'єктив відкривається ширше і залишається відкритим довше - збираючи світло по крихтах, доки його не набереться достатньо, щоб зображення вийшло яскравим і виразним.

"Джеймс Вебб" працює приблизно за тим самим принципом. Щоб розгледіти в глибинах космосу джерело слабкого теплового випромінювання, телескопу доведеться доволі довго вдивлятися у чорну прірву, накопичуючи результати численних спостережень.

Для цього необхідно вирішити дві проблеми. По-перше, для пошуку в ІЧ-діапазоні наукові прилади мають працювати за нормальної температури, наближеної до абсолютного нуля. Інакше фоновий шум від самого телескопа переб'є всі результати вимірювань: хвилі все ж таки теплові.

Тому орбіту "Джеймса Вебба" обирали так, щоб обсерваторія весь час перебувала в тіні Землі, а з сонячного боку апарат розгорне п'ятишаровий екран із найтоншого пластику розміром з тенісний корт.

Саме тому таке колосальне значення має розмір. Щоб розгледіти крихітні об'єкти у далекій галактиці, дзеркало має бути величезним. Адже у космічній обсерваторії воно виконує ту ж роль, що й затвор у фотооб'єктиві: чим більший за розміром відбивач, тим більше світла на нього потрапить.

Основне дзеркало "Габбла" - найпотужнішого на сьогодні космічного телескопа, має діаметр майже 2,5 м. Втім, навіть воно виглядає досить скромно на тлі пристрою "Джеймса Вебба" діаметром 6,5 м.

Його виготовили з берилію (цей метал лише у 1,8 раза важчий за воду) і вкрили найтоншою золотою плівкою.

Відірвати таку гігантську конструкцію від землі й вивести її на орбіту неможливо фізично: вона просто не поміститься у жодну з наявних ракет. Тому інженери NASA розділили дзеркало на кілька частин і склали їх у ракету як пазл.

На відміну від "Габбла", "Джеймс Вебб" працюватиме не на навколоземній орбіті, а рухатиметься навколо Сонця на відстані 1,5 млн км від Землі.

Летітиме туди телескоп цілий місяць. Тому зараз він лише на початку свого шляху.

Автор фото, NASA/Chris Gunn Підпис до фото, "Джеймс Вебб" настільки великий, що його довелося скласти, щоб розмістити в носовій частині ракети-носія