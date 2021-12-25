"Наче у фантастичному фільмі": грім та блискавка посеред зими у Чернігові

20 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Мешканці Чернігова вранці 25 грудня побачили рідкісне погодне явище - рясний снігопад, який супроводжувала справжня гроза з громом та блискавками.

Як розповідала ВВС News Україна очевидиця подій Олена Лазун, небо потемніло, почався сильний вітер, сніг сипав "стіною", з вікна не було видно сусідню багатоповерхівку за 30-40 метрів.

"А потім раптово пролунав гучний вибух і щось блиснуло за вікном. Моя перша думка була, що це, можливо, щось десь вибухнуло - у будинку чи на підприємстві. Настільки це було несподівано - взимку, під час такого снігопаду - і раптом грім! Це було наче в якомусь фантастичному фільмі", - додала Олена.

За її словами, стихія вщухла через 10-15 хвилин і за годину вже сяяло сонце і вітер стих.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Гроза у грудні у Чернігові

Однак незвичайна для грудня природна подія встигла налякати мешканців міста.

"Старші люди кажуть, що це така прикмета народна - якщо грім у грудні, то буде дуже сувора зима. В соціальних мережах багато пишуть про те, що це поганий знак, він пророчить, мовляв, війну. Одна моя знайома каже, що вже бачила такий грім та блискавку взимку багато років тому, і тоді нічого надзвичайного ні в країні, ні в місті не трапилось", - розповіла Олена Лазун.

Метеоролог Юрій Сібірцев підтверджує, що зимова гроза - досить рідкісне явище, але має своє природне пояснення.

"Під час проходження куповодощової хмари спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу та поривчастий вітер. Синоптична ситуація - улоговина з холодним фронтом", - написав метеоролог у Facebook і додав фото.

Автор фото, Pogoda.by