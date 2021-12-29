Половина українців назвали Зеленського розчаруванням року - опитування

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Володимир Зеленський

Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинги "Розчарування року" та "Політика року", йдеться в опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

При цьому обидва показники зросли.

Цього року 45% опитаних назвали чинного президента "розчаруванням року". У 2020-му "невдахою року" його вважали лише 28%.

Водночас у 2021 році "політиком року" Зеленського назвали 17%, тоді як у 2020-му так вважало лише 14,8%.

Друге місце в номінації "Політик року" ділять колишній президент Петро Порошенко (8,1%) та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%). Також 8,5% назвали Порошенка "розчаруванням року".

Майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% - не захотіли відповідати на це питання.

Також як "політиків року" згадували Юлію Тимошенко (4,4%), Юрія Бойка (3,7%), Євгена Мураєва (3,4%), Ігоря Смешка (1,8%), Володимира Гройсмана (1,4%), Віктора Медведчука (1,2%), Віталія Кличка (1,1%) та Сергія Притулу (1%).

Винятково "розчаруванням року" опитані назвали Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%). Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики.

Вибори президента

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би нинішній президент України Володимир Зеленський - 17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За Петра Порошенка проголосували би відповідно 11% і 16% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ 8% і 10%, за Юрія Бойка − 7,5% і 9%, за Дмитра Разумкова ˗ відповідно 7% і 9%, за Ігоря Смешка ˗ 5% і 6%, за Євгена Мураєва ˗ відповідно 5% і 6%, за Володимира Гройсмана ˗ відповідно 3,5% і 5%.

Соціологи відзначили, що у порівнянні з листопадом зросла підтримка Разумкова та Мураєва - на 1,5% та на 1% відповідно. Рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Партійні рейтинги

Лідером залишається партія "Слуга народу", але її перевага над іншими партіями незначна. Так, за "слуг" готові проголосувати 20,5% респондентів, які прийдуть на вибори, і визначились з вибором.

"Слуга народу" - єдина партія, яка має рівномірну підтримку в усіх регіонах.

На другому місці з 17% підтримки "Європейська солідарність". Її найбільше підтримують виборці з вищим рівнем освіти та, зазвичай, більш заможні. Найбільше виборців ЄС на заході і, частково, в центрі України.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу" після Олександра Корнієнка

Третє місце ділять одразу три партії - "Батьківщина" (10,5%), потенційна партія "Розумна політика" (10,5%) та ОПЗЖ (10%).

Пройти до парламенту мають шанси також "Сила і Честь" (7%) та проєкт "Наші" (5%). Досить близько до прохідного бар'єра також "Українська стратегія Гройсмана" - 4,4%.

Людина року

"Людиною 2021 року" українці назвали Володимира Зеленського (8,5%).

Друге місце розділили Петро Порошенко (3,6%), Дмитро Разумков (3,3%), Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%).

На третьому місці - Джо Байден (2,7%), йдеться в опитуванні.

Мем року

Мемом року 5,2% опитаних українців назвали "пресконференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% - самого Володимира Зеленського.

По 2,6% згадок отримали мер Києва Віталій Кличко та депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви про ціни на продукти.

Автор фото, УНІАН

2,5% опитаних назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% вважають мемом Киву-науковця.

Важко відповісти на це запитання було 47,2% опитаним.

Подія року

Якщо минулого року більшість опитаних назвали головною подією року в Україні епідемію коронавірусу, то цього року окрім пандемії (6,5%) є ще два кандидати на це звання - 30-річчя незалежності (6,3%) та вакцинація від коронавірусу (5,9%).

Ще 4,4% опитаних назвали подією року відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова, для 3,8% подією року став "Вагнергейт", а 3,7% вважають, що це "закон про землю".

Загрозу вторгнення Росії визначили як подію року в Україні 3% опитаних, ще 2,8% назвали такою подією війну.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, 5,9% опитаних українців назвали вакцинацію від коронавірусу подією року

Ще незначна кількість респондентів (понад 1%) згадували такі події минулого року як перемовини Байдена і Зеленського, 1000 грн за вакцинацію, "Велике будівництво", закон про олігархів, відставка Авакова тощо.

А 4,5% опитаних вважають, що таких подій взагалі не було.

Світовими подіями року назвали пандемію коронавірусу (12,1%), обрання нового канцлера Німеччини (6,6%), події в Афганістані (6,5%), перемовини Путіна та Байдена (5,6%), вибори в США (4,8%), вакцинацію від коронавірусу (4,5%) тощо.

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України, крім Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.