Найдавніше генеалогічне дерево у світі. Цій родині понад 5 700 років

Пол Рінкон

Науковий редактор, BBC News

1 година тому

Автор фото, Corinium Museum © Cotswold District Council Підпис до фото, Художня реконструкція могильника Гезлтон Норт

Вчені створили найдавніше у світі генеалогічне дерево - завдяки людським кісткам, похованим у гробниці віком 5700 років у Котсволдсі, Британія.

Аналіз ДНК мешканців гробниці показав, що поховані там люди були представниками п'яти безперервних поколінь однієї великої родини.

Більшість знайдених у гробниці тіл належали людям, що походили від чотирьох жінок, які мали дітей від одного чоловіка. У гробниці ховали лише його нащадків.

Але усіх цих людей ховали в різних частинах гробниці - залежно від жінки-матріарха, від якої вони походили.

Це говорить про те, що жінки першого покоління займали соціально значуще місце у спогадах цієї громади. Неолітична гробниця у Гезлтон Норт у Глостерширі має дві L-подібні камери, одна з яких дивиться на північ, а інша - на південь.

"Дві жінки, усі їхні діти, перебувають у південній камері - й усі їхні діти до п'ятого покоління, - , пояснив співавтор дослідження, професор Девід Райх з Гарвардської медичної школи в Бостоні, США, який вибудовував покоління за допомогою древньої ДНК з останків.

"А дві інші жінки та їхні діти переважно перебувають у північній камері - хоча деяких із них пізніше починають ховати у південній камері,- ймовірно, через руйнування північного проходу, що унеможливило ховати людей там", - додав він.

"Це має велике значення, оскільки говорить про те, що архітектурний макет інших гробниць неоліту може розповісти нам про те, як спорідненість відображалась у цих гробницях", - каже доктор Кріс Фаулер з Університету Ньюкасла, Британія, провідний автор і археолог дослідження.

Підпис до фото, Родинне дерево, яке створили вчені

Гробниця належить до важливого періоду - одразу після того, як люди, чиї предки - кілька тисяч років тому - поширилися Європою з Анатолії (сучасна Туреччина) та Егейського моря, принесли до Британії землеробство та тваринництво. Це дослідження допоможе вченим зрозуміти сімейну динаміку людей кам'яного віку та дізнатися більше про їхню культуру.

"Сподіваюся, це буде перше з багатьох таких досліджень, - каже професор Райх. - Це проливає світло на життя цих людей... які жили в цьому місці дуже давно".

Є також ознаки того, що в сім'ї були усиновлені "пасинки", кажуть дослідники - чоловіки, чия мати була похована в гробниці, а біологічний батько - ні, а мати також мала дітей від чоловіка, спорідненого з першим предком.

Зниклі жінки

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У той час як у могилі поховано двох осіб жіночої статі, які померли в дитинстві, повна відсутність дорослих дочок свідчить про те, що їхні останки були поховані або в гробницях партнерів-чоловіків, з якими вони мали дітей, або деінде.

"Є зниклі жінки. Тому постає питання - оскільки чоловіки і жінки народжуються приблизно в однаковій кількості - де вони перебувають. Це загадка - і справа не в тому, що вони в наступній гробниці, їх немає в усій громаді", - каже професор Райх.

"Чи кремували людей? Є певні практики кремації. Чи трупів позбувалися іншими шляхами, а ми бачимо лише людей, які досягли певного соціального статусу?" - запитує він.

У той час як гробниця виявляє докази багатоженства - чоловіки мали дітей від кількох жінок - вона також показує, що поширеною була й поліандрія: жінки мали дітей від кількох чоловіків.

Різні жінки, які мали дітей від одного чоловіка, як правило, не були спорідненими одна з одною. Але в тих випадках, коли жінки народжували більше ніж від одного чоловіка, ці чоловіки, як правило, були близькими родичами.

"Чудове збереження ДНК у гробниці та використання новітніх технологій у відновленні та аналізі давньої ДНК дозволили нам створити найдавніше генеалогічне дерево з будь-коли реконструйованих і проаналізувати його, щоб отримати глибше розуміння соціальної структури цих стародавніх груп", - додав Іньїго Олальде з Університету Країни Басків, Іспанія, який був провідним генетиком дослідження та його співавтором.

Дослідження опубліковано в рецензованому журналі Nature.