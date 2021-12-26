У світі знову скасовують перельоти. Постраждали десятки тисяч пасажирів

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

За останні два дні скасували близько 7 тисяч рейсів, найбільше постраждали Сполучені Штати. Керувати літаками буквально немає кому - в авіакомпаніях кажуть, що у них не вистачає персоналу, оскільки члени екіпажів заразилися коронавірусом.

У США, як і в багатьох країнах світу, спостерігають різке зростання випадків захворювання на ковід. Головний експерт США з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі попередив, що різдвяні подорожі призведуть до зростання поширення нового варіанту Омікрон навіть серед вакцинованих.

Різдвяний період у США - один з найбільш пікових сезонів для перельотів. Зазвичай, за добу в країні в цей час відбувається близько 4 тис. рейсів. І хоча авіакомпанії скасували лише малу частину перельотів, це позначилося на багатьох американцях, які не можуть потрапити додому або долетіти в гості.

Дані сайту Flightaware показали, що лише авіакомпанія United скасувала по 200 рейсів у п'ятницю та суботу, що становить приблизно 10% від запланованих перельотів. Delta скасувала в суботу 300 рейсів і ще кілька десятків, запланованих на неділю, заявивши, що вичерпала всі можливості та ресурси у пошуках заміни екіпажів.

"Загальнонаціональний стрибок випадків захворювання Омікроном на цьому тижні прямо вплинув на наші льотні екіпажі. Ми просимо вибачення перед клієнтами за затримку їхніх планів щодо поїздок на свята", - йдеться в заяві United.

За оцінками Американської автомобільної асоціації, понад 109 млн американців збиралися подорожувати США літаком, поїздом або автомобілем у період з 23 грудня до 2 січня, що на 34% більше, ніж минулого року.

У неділю скасування рейсів продовжилося: з початку дня в американських аеропортах було скасовано понад 450 польотів.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Скасування рейсів не лише знову вдарить по авіаційній галузі, але також не додасть оптимізму людям, які не змогли зустріти Різдво з сім'ями минулого року та сподівалися, що зможуть це зробити зараз.

Австралія також стала однією з найбільш постраждалих від скасування рейсів країн: не вилетіли понад 100 внутрішніх рейсів із Сіднея та Мельбурна до інших міст.

Тим часом британці, які опинилися в Австралії, максимально використовують ситуацію, проводячи час на пляжах Сіднея.

"Літаків додому немає. Але мені подобається в Сіднеї. Я святкую, як можу. Опинитися на пляжі на Різдво - мрія", - заявив ВВС один із застряглих в Австралії.

Фахівці авіаційної галузі попереджають, що затримки та збої в авіасполученні продовжаться і найближчим часом буде скасовано ще сотні рейсів.

Скасування рейсів триває також в Китаї: авіакомпанія China Eastern у неділю була змушена скасувати понад 350 польотів.

Аеропорт північного китайського міста Сіань повідомив про майже 100 скасувань рейсів.

Понад 13 мільйонів людей у Сіані раніше отримали розпорядження залишатися вдома, оскільки влада намагається впоратися з новим спалахом коронавірусу.