Вагітних та жінок з малюками також будуть ставити на військовий облік

34 хвилин(и) тому

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Міноборони додатково роз'яснило нові норми щодо взяття жінок на військовий облік. Військовозобов'язаними стануть також вагітні та мами неповнолітніх дітей.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбуці головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для жінок враховуватимуть стан здоров'я людини та її сімейні обставини", - йдеться в повідомленні.

Раніше у міноборони підкреслювали, що взяття на військовий облік для чоловіків та жінок ніяк не відрізняється.

17 грудня набув чинності наказ із переліком спеціальностей для жінок, яких вважають військовозобов'язаними. Ця норма, як стверджують в міноборони, відповідає стандартам НАТО.

У переліку опинилось безліч популярних професій: програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. Повний список дивіться тут.

Всім жінкам таких професій віком від 18 до 60 років та належного стану здоров'я треба буде встати на військовий облік до кінця 2022 року. Інакше на них та їхніх роботодавців чекатимуть штрафи.

Щоправда, після суспільного резонансу влада вирішила скоротити перелік професій для військовозобов'язаних "в бік здорового глузду".

"Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий", - стверджують в міноборони.

Міноборони нагадує, що жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, як от лікарі, жінки-військовослужбовці запасу.