Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років

59 хвилин(и) тому

Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Суд у російському місті Петрозаводськ оголосив третій вердикт у справі карельського історика, дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва.

Суд визнав його провину у виготовленні порнографії та зберіганні зброї і додав два роки до 13-річного терміну, що вже набув чинності, за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру.

У результаті 66-річного історика засудили до 15 років колонії суворого режиму.

Історик від самого початку заперечував вину за усіма звинуваченнями. Прихильники Дмитрієва, які збираються перед кожним засіданням суду в Петрозаводську останні п'ять років, які триває справа, упевнені, що реальна причина для переслідувань історика - його правозахисна діяльність та висловлювання, які протягом останніх років ставали дедалі незручнішими для влади.

Адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв заявив, що буде оскаржувати вирок.

Автор фото, Igor Podgorny\TASS via Getty Images Підпис до фото, Адвокат історика каже, що не здивований таким результатом

П'ять років у СІЗО

Справа Дмитрієва триває вже п'ять років, і весь цей час (за винятком двох із половиною місяців) 66-річний дослідник сталінських репресій провів у СІЗО.

Суд за звинуваченнями у виготовленні порнографії та зберіганні вогнепальної зброї у квітні 2018-го закінчився виправданням Дмитрієва за першим звинуваченням та незначним покаранням за другим.

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У червні 2018-го Дмитрієва заарештували знову, і до суду пішла справа і про порнографію, і про насильницькі дії сексуального характеру, і про зберігання зброї (насправді - частини старої рушниці).

Після двох років слухань у липні 2020-го суд ухвалив, що в епізоді з насильницькими діями Дмитрієв таки винен. Але тоді суддя призначив покарання "нижче за найнижчий" поріг, засудивши підсудного до трьох з половиною років в'язниці замість 15, які просило обвинувачення.

Прихильники історика вважали це фактичним виправданням, оскільки з урахуванням відсидженого під арештом він міг вийти на волю вже у листопаді минулого року.

У Верховному суді Карелії цей вердикт оскаржили і захист, і обвинувачення. У вересні 2020-го суд підтримав вимоги прокуратури, ухваливши, що застосовувати статтю КПК, що дозволяє давати покарання нижче за визначене статтею, не варто, і збільшив тюремний термін до 13 років.

Справа за так і недоведеними звинуваченнями у виготовленні порнографії пішла на новий розгляд, який завершився сьогодні.

Історія попередніх двох справ

Як і попередні два процеси, третій був закритий від публіки та журналістів, оскільки предмет розгляду - стосунки Дмитрієва з названою дочкою, якій ще не виповнилося 18 років.

У грудні 2016 року в результаті обшуку у квартирі історика на підставі анонімної заяви на його комп'ютері виявили фотографії дівчинки в оголеному вигляді. Знімків було близько 200.

Дмитрієв називав їх частиною своєрідного "щоденника здоров'я" дитини на випадок будь-яких претензій щодо того, що дівчинку, у якої були проблеми з розвитком, не доглядають належним чином. Настільки незвичайний спосіб контролю за станом дитини він пояснив звичкою до фотодокументації, що склалася за роки пошукових робіт.

До слідчої справи долучили лише дев'ять зображень, які обвинувачі називали порнографією. На кількох знімках дівчинка була в оголеному вигляді, сидячи в кріслі, на інших сфотографували промежину дитини.

На судових слуханнях Дмитрієв пояснив появу цих фото скаргами дитини на біль у паху, та сказав, що він документував відсутність видимих ​​травм після скарг дівчинки.

Звинувачення збудувало справу на висновку залучених експертів, які назвали ці фотографії порнографічними. Захист зазначав, що обрані слідчими експерти не мали спеціальних знань, і клопотав про проведення нової експертизи з цього приводу, не визнаючи фотографії непристойними.

Автор фото, Ilya Timin\TASS via Getty Images Підпис до фото, Прихильники історика вважають справу проти нього політично мотивованою

Проведені психологічні обстеження не знайшли у підсудного педофільських нахилів. Наприкінці 2017 року ще одна експертиза, проведена в установі, обраній прокуратурою, також зробила висновок, що порнографією знімки не є.

Віктор Ануфрієв, адвокат, який представляє Юрія Дмитрієва всі ці роки, наголошував, що на першому процесі названа дочка говорила, що дуже любить батька і що він ніколи не ставився до неї погано. Висловлювання дівчинки змінилися під час опитувань, проведених слідством у другій справі.

На той час дитина вже півтора року жила у рідної бабусі. Саме із заяви останньої про те, що Дмитрієв допускав щодо онуки якісь розпусні дії, розпочалася друга справа.

Слідчі та залучені слідством психологи опитали дитину. Ануфрієв зазначав, що мова дівчинки в розшифровках відео опитувань рясніє виразами, не властивими підлітку, а люди, що розмовляли з нею, ймовірно, намагалися підштовхнути її до певних відповідей.

Експертиза цих опитувань, проведена незалежними фахівцями, також дійшла висновку про те, що слідчий та фахівці, залучені слідством, підштовхували дівчинку до таких висловлювань.

Тим часом самому Дмитрієву провели ще одне обстеження, і воно знову не виявило у нього жодних розладів психіки на сексуальному ґрунті.

Але суди, які розглядали справу, це не переконало.

Пошуки незручної правди

Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Юрій Дмитрієв відомий насамперед тим, що у 1997 році, спираючись на архівні дані, знайшов розстрільний полігон в урочищі Сандармох, де знищили так званий перший Соловецький етап та тисячі інших ув'язнених зі сталінських таборів.

Колеги Дмитрієва вважають, що після геополітичного розвороту середини 2010-х, що пішов за військовими операціями Росії в Україні, особливе роздратування у влади викликали зусилля Дмитрієва щодо інтернаціоналізації пам'ятних подій та меморіалів - він запрошував у Сандармох делегації з інших країн, чиї співвітчизники загинули у роки Великого терору.

У травні цього року карельського правозахисника нагородили премією Сахарова. Восени на церемонії вручення премії було зачитано промову Юрія Дмитрієва, передану ним із СІЗО, де зокрема, він говорив таке:

"Нам здавалося, що ці темні часи залишилися в минулому. Але мають рацію ті, хто каже, що історія розвивається по спіралі. Знову в Росії запрацював репресивний механізм. Знову заарештовують і кидають у в'язниці людей, незгодних із сьогоднішнім політичним курсом правителів. Знову приводом для арешту стають придумані переляканою владою причини. Знову в моїй країні за бажанням влади закривають газети та журнали, редакції теле- та інтернет-видань".

Завершуючи своє послання, Дмитрієв написав, що, хоч би як склалася його доля, він продовжуватиме зусилля щодо відновлення трагічної історії Росії.