Омікрон спричинив хаос на Різдво. Тисячі рейсів скасовано

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Швидке поширення Омікрону у світі призвело до скасування тисячі рейсів. Десятки тисяч людей не змогли вирушити у подорожі на свята до рідних.

Польоти скасовували, бо члени екіпажів масово йшли на лікарняний.

Багато співробітників були змушені піти на самоізоляцію, бо контактували з інфікованими.

Свій внесок зробили й погані погідні умови, наприклад, сильний снігопад у штаті Вашингтон.

У понеділок скасували понад 1400 рейсів. Найбільше постраждали перельоти з Китаєм та США, повідомляє вебсайт відстеження даних FlightAware.

Всього з п'ятниці по неділю, у час коли мешканці західних країн святкували Різдво, скасували понад 8 тисяч рейсів.

Хоча кількість скасованих рейсів становить невеликий відсоток від їхньої загальної кількості, вона перевищує норму і припадає на пору року, коли багато людей подорожують, щоб провести час із сім'єю та друзями.

Гонконг на два тижні заборонив всі рейси Korean Air з Південної Кореї після позитивних випадків серед деяких мандрівників.

Автор фото, Reuters

Тим часом в Австралії зафіксовано першу смерть від Омікрону. Влада поки не планує нових коронавірусних обмежень, посилаючись на те, що кількість госпіталізацій відносно невелика.

У столиці Індії Делі через поширення коронавірусу вводять комендантську годину.

За даними американського Університету Джона Хопкінса, у світі від коронавірусу померло майже 5,4 мільйона людей.

Зафіксовано майже 280 мільйонів підтверджених випадків.