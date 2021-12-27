До України йде сильний снігопад. Можливе відключення світла
У багатьох областях України найближчим часом очікують на сильні снігопади та завірюхи, можливі відключення енергопостачання, повідомляє Український гідрометеорологічний.
28-го грудня у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, розповідає синоптик Наталя Діденко.
Негода також торкнеться Сходу, Півдня України та західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини).
У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.
У північних областях - сніг ймовірний.
Морози в Україні домінуватимуть. Лише на Півдні очікується плюсова температура.
У Києві 28 грудня - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин.
Вночі в Києві -8-10, вдень близько -5 градусів.
По всій Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.
"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.