До України йде сильний снігопад. Можливе відключення світла

1 година тому

Автор фото, unian

У багатьох областях України найближчим часом очікують на сильні снігопади та завірюхи, можливі відключення енергопостачання, повідомляє Український гідрометеорологічний.

28-го грудня у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, розповідає синоптик Наталя Діденко.

Негода також торкнеться Сходу, Півдня України та західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини).

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

У північних областях - сніг ймовірний.

Морози в Україні домінуватимуть. Лише на Півдні очікується плюсова температура.

У Києві 28 грудня - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин.

Вночі в Києві -8-10, вдень близько -5 градусів.

Автор фото, unian

По всій Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.

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