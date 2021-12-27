Віцепрезидентка США пригрозила Росії небаченими санкціями через Україну

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що у разі військової агресії проти Росії проти України, Вашингтон застосує проти Росії жорсткі й небачені до цього санкції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю американському каналу CBSNews.

Харріс каже, що США ведуть прямі переговори з Росією.

"Ми ясно розуміємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, і ми відстоювали та відстоюємо її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками в цьому відношенні, і ми дуже чітко заявили, що готові ввести санкції, яких раніше не бачили", - сказала віцепрезидентка.

Вона відмовилася уточнити, про які саме санкції йдеться і чи стосуватимуться санкції президента РФ Володимира Путіна особисто.

У відповідь журналістка нагадала, що раніше санкції не зупинили президента Путіна.

"Я повторюся, що ми говоримо про санкції, які ми раніше не застосовували", - підкреслила Харріс.

Автор фото, AFP

Чи буде нова війна?

За інформацією розвідки західних країн, є "висока ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими. Біля українських кордонів фіксують велике скупчення російських військ - понад сто тисяч.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.

США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

18 листопада Путін попросив російських військових зберігати "певну напругу" біля російських кордонів "якнайбільше, щоб їм на думку не спадало влаштувати нам на наших західних кордонах якийсь непотрібний нам конфлікт".

Автор фото, Reuters

7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України. Президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.

У Кремлі натомість зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Водночас обидві сторони погодилися продовжувати комунікацію щодо України.

17 грудня МЗС Росії опублікувало проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

Москва також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

21 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що побоюється розгортання на території України американських новітніх озброєнь.