"Хотів убити королеву". З'явилось відео нападника на Віндзорський замок

43 хвилин(и) тому

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Поліція вивчає відео, пов'язане з чоловіком, якого на Різдво затримали у Віндзорському замку з арбалетом.

На кадрах, отриманих газетою The Sun, видно, що людина в масці та капюшоні тримає арбалет.

Показано, як вона звертається до камери і каже, що хоче "вбити королеву" задля "помсти".

Скотленд-Ярд підтвердив, що детективи вивчають відео після арешту 19-річного чоловіка з Саутгемптона.

Речник поліції відмовився коментувати особу людини на відео.

Букінгемський палац також відмовився від коментарів.

19-річного підозрюваного знайшли й арештували на території Віндзорського замку зранку на Різдво.

Його помістили до психіатричної лікарні відповідно до Закону про психічне здоров'я. До цього його тримали під вартою за підозрою у проникненні на охоронюваний об'єкт, а також у володінні наступальною зброєю.

Королева на Різдво перебувала у своїй резиденції у Віндзорському замку, де на обід до неї мали приєднатися принц Уельський і герцогиня Корнуольська, а також граф і графиня Уессекські.