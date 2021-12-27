Британка спекла торт у вигляді Грінча. Його оцінив сам Джим Керрі

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Lara Mason Підпис до фото, Лара Мейсон розповіла, що зробила Грінча із залишків торта від інших її кондитерських проєктів

Актор Джим Керрі оцінив роботу кондитерки, яка зробила на Різдво гігантський торт у вигляді Грінча.

Актор, який зіграв роль у фільмі 2000 року, написав у Твіттері: "Моя кінцева мета - щоб мої шанувальники не просто захоплювались мною, а з'їли мене". І додав, що хотів би побачити Ейса Вентуру - іншого відомого персонажа, якого він зіграв - у виконанні кондитерки.

35-річна Лара Мейсон з британського міста Браунгіллз сказала, що він був одним з її улюблених акторів, і назвала це торт "здійсненням мрії".

Її відео з тортом вже набрало мільйони переглядів у TikTok.

"Грінч - мій улюблений різдвяний фільм усіх часів, тому я вибрала його своєю музою", - сказала кондитерка.

"Він (Джим Керрі. - Ред.) також кинув мені виклик, щоб наступним я зробила Ейса Вентуру, і я не можу відмовитися від хорошого виклику", - додала вона.

Лара Мейсон, яка походить з Північної Ірландії, розповіла, що скульптуру тримає "складний внутрішній каркас", який вони зробили разом із чоловіком Ніком Мейсоном.

Вона додала, що після виготовлення каркасу на нього поклали шматочки торта, покриті шоколадним ганашем, а потім шарами "моделювального шоколаду".

Автор фото, Lara Mason

За її словами, це "суміш шоколаду та кукурудзяного сиропу, якою можна маніпулювати, як пластиліном - це майже як смачна їстівна глина".

У 2012 році вона вже пробувала зробити подібний торт, і сказала, що на той момент вважала його "досить непоганим", але додала: "Коли я озираюся назад, я бачу покращення".

Сам торт робили із залишків.

"Кожного разу, коли я отримую замовлення, я роблю більше торта та глазурі, ніж потрібно на випадок, якщо щось піде не так, тому весь торт, використаний для цього, був залишками", - сказала вона.

Кондитерка додала, що коли торт знімуть з експозиції, то ним нагодують птахів.