Лавров звинуватив США у провокації "війнушки" в Україні

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у спробі спровокувати в Україні маленьку війнушку, щоб під цим приводом запровадити санкції проти Росії.

Про це Лавров заявив сьогодні в інтерв'ю Соловьёв LIVE.

"Я не виключаю, що є таке бажання підживити мілітаристські настрої (в Україні - Ред.), зробити "маленьку війнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні спроможності", - сказав він.

Лавров заявив, що США накачують Україну зброєю і хваляться, що доставили українцям зброї на 2,5 млрд доларів.

Автор фото, EPA

Ескалація триває

Біля українських кордонів з осені фіксують велике скупчення російських військ - понад сто тисяч.

За інформацією розвідки західних країн, є "висока ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Українські посадовці припускали, що повномасштабне вторгнення з боку РФ можливе наприкінці січня.

США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України. Президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент Росії заявив, що на території України створюють "Антиросію", яку накачують новітніми озброєннями

У Кремлі натомість зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

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17 грудня МЗС Росії опублікувало проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

Москва також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

8 грудня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США готові надати Україні оборонну допомогу у разі ескалації з боку Росії.

Нещодавно віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що у разі військової агресії проти Росії проти України, Вашингтон застосує проти Росії жорсткі й небачені до цього санкції.