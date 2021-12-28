Діти курців мають учетверо вищі шанси почати курити

Малу Курсіно

BBC News

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Згідно з даними нової кампанії британського уряду, підлітки, чиї батьки курять, в чотири рази частіше починають курити самі.

Лікарі закликають батьків та опікунів кинути цю шкідливу звичку.

Кампанія Better Health Smoking зазначає, що 4,9% підлітків, чиї батьки курять, почали курити, тоді як це зробили лише 1,2% підлітків, чиї батьки не курять.

У новому фільмі, опублікованому Національною службою охорони здоров'я, експерти в галузі охорони здоров'я обговорюють зв'язок між курінням дорослих з дітьми, які починають палити.

Кампанія Better Health Smoking висвітлює дослідження, які показують вплив дорослих курців на молодих людей.

У фільмі лікарка-терапевтка Нігат Аріф і дитяча психологиня д-рка Беттіна Хонен закликають батьків ухвалити правильне новорічне рішення - кинути палити назавжди, щоб зробити внесок у здоров'я майбутніх поколінь.

У цьому заклику до них приєднуються два експерти в галузі відмови від куріння - професор Нік Гопкінсон і доктор Ентоні Лаверті з Імперського коледжу Лондона.

Міністерка охорони здоров'я Меггі Трауп сказала, що сподівається, що це дослідження дасть батькам додаткову мотивацію кинути палити. Вона додала, що нова кампанія підкреслює "зв'язок куріння між поколіннями", і це може бути "додатковою мотивацією, яка потрібна багатьом назавжди відмовитися від цигарок цього року".