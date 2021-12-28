"Фільм, який не закінчується". Франція посилює карантин

33 хвилин(и) тому

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Франція вводить жорсткіші карантинні обмеження на фоні стрімкого поширення Омікрона.

Починаючи з 3 січня в країні обмежать відвідування масових подій (дозволено до 2 тисяч людей у приміщенні та до 5 тисяч на відкритому повітрі), а роботодавцям запропонують, де це можливо, перевести працівників на віддалену роботу на 3-4 дні в тиждень.

Обмеження вводять через стрімке зростання нових випадків коронавірусу - більш ніж 100 тисяч нових випадків за суботу. Це найвищий показник, зафіксований у країні з початку пандемії.

Але комендантський час вводити не будуть, завірив французький прем'єр-міністр Жан Кастекс і порівняв пандемію з "фільмом, який ніяк не закінчується".

Франція стала останньою з європейських країн, яка посилила обмеження на фоні поширення Омікрона континентом.

Останні дослідження показують, що Омікрон помірніший за Дельту, попередній штам. Люди, які підхопили Омікрон, мають на 30-70% менші шанси потрапити у лікарню.

Та все ж є побоювання, що велика кількість хворих може перезавантажити лікарні.