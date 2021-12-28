Чоловік тримав у кімнаті понад 800 папуг, їх забрав притулок

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Detroit Animal Welfare Group Підпис до фото, Притулок називає такі умови для тварин "дуже нездоровою ситуацією"

Американський притулок для тварин шокований неочікуваним подарунком. Туди одночасно передали понад 800 хвилястих папуг.

"Різдвяний подарунок, на який ми не чекали", - написав притулок, розташований у Детройті (США), у своєму фейсбуці.

Папуг двома партіями доставив син власника, який утримував пташок в одній кімнаті. Ці умови притулок описав як "дуже нездорову ситуацію".

"Така безвідповідальність власника обурює", - наголошують захисники тварин.

Перша партія із 497 папуг, поміщених у сім кліток, надійшла 23 грудня. Син власника повернувся з новою партією через три дні, коли в країні був День подарунків, і привіз ще 339 пташок.

"Ми були в шоці, - кажуть у притулку. - Але не могли повернути їх назад".

Келлі ЛеБонті, директорка цього притулку, сказала місцевій пресі, що за словами сина, його батько спочатку планував вигодувати лише кілька птахів. Але все завершилося тим, що витрати на папуг зросли до 1200 доларів на місяць.

"Вони майже не рухались. Ми мусили розділити їх по різних клітках", - сказала директорка.

Автор фото, Detroit Animal Welfare Group Підпис до фото, Скоро пташки потраплять у нові руки

Після того, як папуг огляне ветеринар, їх зможуть взяти всі охочі.

У притулку кажуть, що "стати власниками хвилястого папуги - це зобов'язання на 6-15 років".

"Як і будь-який інший домашній улюбленець, вони мають бути частиною сім'ї", - додали там.