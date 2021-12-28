Міноборони не сподобалось, що у Кличка створюють тероборону
У міноборони заявили, що місцева влада не створює штаби територіальної оборони, а лише бере в них участь. Так там відреагували на наміри київської влади створити такі штаби.
Міноборони пояснило, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" Сили територіальної оборони формують військові, а не міська влада.
"А міські та сільські голови роблять свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.
У понеділок під час наради з правоохоронцями київська влада заявила, що у столиці створюють штаб територіальної оборони.
За словами мера Віталія Кличка, у разі нападу Росії на Україну влада повинна мати чіткий план, відпрацьовані координацію та дії всіх служб.
У міністерстві ж пояснили, що будь-які структури, створені місцевою владою, не входять до складу сил територіальної оборони Збройних сил України.
"Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен - у межах своїх повноважень", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Чиновники закликали місцеву владу "не допускати неузгоджених кроків та заяв", які суперечать закону, можуть ввести людей в оману та нашкодити державі.
То чи створять штаб територіальної оборони?
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Кінець подкаст
У міноборони заявили, що необхідна база для практичного втілення закону "Про основи національного спротиву" буде створена вже з 1 січня.
"Не буде жодних пауз, пришвидшиться системна робота", - підкреслив Резніков.
Щоб не допустити помилок та самовільних дій, після затвердження підзаконних актів міністерство організує навчання місцевих керівників.
"Командуванням сил територіальної оборони за безпосередньої участі командирів військових частин у регіонах будуть вирішуватися питання, у тому числі — щодо добровольчих формувань територіальних громад", - сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Ще влітку Верховна Рада проголосувала за нову структуру територіальної оборони та створення руху опору в країні.
Територіальна оборона має бути по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово окупованій території.
Війська тероборони - це фактично легка піхота, яка може допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи іншим незаконним групам на своїй території.
Інша функція тероборони - допомога при надзвичайних ситуаціях.