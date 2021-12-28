Скандал із відвертою сукнею: заступник міністра звільнився

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Процишин офіційний

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука за його бажанням. Чиновник написав заяву після того, як у соцмережах вибухнув скандал навколо відвертої сукні його нібито помічниці.

Про це звільнення у своєму телеграмі розповіла нардепка Юлія Гришина зі "Слуги народу". В уряді BBC News Україна підтвердили цю інформацію.

25 грудня в соцмережах з'явились фото, на яких стоять мер Львова Андрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та Христина Тишкун - брюнетка в чорній приталеній сукні з дуже відвертим декольте.

Заступник міністра представив дівчину як свою помічницю.

Гарбарук і Тишкун приїхали до Львова, щоб подивитись, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.

Видання DailyLviv повідомляло, що про візит написала у своєму фейсбуці депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин. Але зараз цей допис більше недоступний.

Про що б не йшлось під час цієї поїздки, в соцмережах тут же звернули увагу на зовнішній вигляд "помічниці".

Автор фото, Facebook Sergey Fursa

На фото Христина Тишкун позує в сукні з відвертим декольте та оголеними плечима. На ногах у дівчини - ботфорти на шпильках, а на шиї - хрестик. На іншому фото Тишкун накинула шубу.

Реакція соцмереж

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"Дівчинка з хрестиком", "цицькогейт", "ви або хрестик зніміть, або труси одягніть", - так реагували соцмережі на цей образ.

Користувачі знайшли також інстаграм Христини Тишкун, де в неї виявилось багато відвертих фото, і почали їх "смакувати".

"Воу, заступники міністрів отримали нову уніформу!" - прокоментував вигляд помічниці міністра журналіст BIHUS.info Олександр Курбатов. - Бачу духовність і християнські цінності".

"Петра, це ти?" - пише користувачка Катерина Куницька, натякаючи на недавній скандал навколо серіалу Nefliх. Українців обурило, як вульгарно там зобразили киянку на ім'я Петра.

"Дрес-код саме тому і існує, щоб уникати таких конфузів", - додала Куницька.

"Я обожнюю красивих жінок, які щедро діляться своєю красою, - написала артистка і телеведуча, шоувумен Монро. - Але скільки ще неосвічених краль і кролів будуть брати на держпосади?"

Шубу з натурального хутра Монро назвала "кривавим жлобством, тим паче на молодих дівчатах".

Користувачі встигли створити і пару мемів.

Автор фото, Facebook Процишин офіційний

Однак дівчина в своєму образі проблеми не побачила.

"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", - відповіла Тишкун критикам, і закрила свій інстаграм.

"Як вистоїш, коли всі проти тебе"

Спочатку Ігор Гарбарук відреагував на цей скандал навколо Тишкун поезією.

На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував український переклад вірша Редьярда Кіплінга, який починається словами "Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе кленуть".

Автор фото, скриншот DailyLviv

Зараз цей допис уже недоступний, однак декілька медіа встигли зробили скріншоти.

А у вівторок, 28 грудня, вже з'явилось повідомлення про звільнення Гарбарука.

Залишається незрозумілим, чи справді Христина Тишкун була помічницею політика. Офіційної інформації про це ніде немає.

DailyLviv із посиланням на дані YouContrоl повідомляє, що дівчина є директоркою компанії БК Забудова, яка займається купівлею та продажем нерухомості.

Місцеві журналісти пишуть, що вона народилася 30 серпня 1994 року у Львові та є юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers".