Вчені уперше "розгорнули" мумію фараона за допомогою цифрових технологій

40 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, На знімках КТ можна побачити череп Аменхотепа I

Муміфіковане тіло давньоєгипетського фараона дослідили вперше за тисячоліття - завдяки цифровому "розгортанню".

Мумію Аменхотепа I, який правив з 1525 по 1504 рік до нашої ери, знайшли під час розкопок в Дейр-ель-Бахарі 140 років тому.

Але археологи не стали її розгортати, щоб зберегти вишукану маску для обличчя та пов'язки.

І ось тепер, завдяки комп'ютерній томографії, вчені розкрили раніше невідому інформацію про фараона та його поховання.

Докторка Сахар Салім, професорка радіології Каїрського університету і провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Medicine, сказала, що сканування виявило, що Аменхотеп помер у віці близько 35 років.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Докторка Салім каже, що сканування тіла не показало жодних ран чи каліцтв через хворобу

"Він мав приблизно 169 см зросту, був обрізаний і мав гарні зуби. Під пов'язками він мав 30 амулетів і унікальний золотий пояс із золотими намистинами", - сказала вона PA Media.

"Аменхотеп I, як виглядає, фізично був схожий на свого батька: у нього було вузьке підборіддя, невеликий вузький ніс, кучеряве волосся і верхні зуби, які трохи виступали", - розповіла вчена.

Однак докторка Салім зазначила, що вони не помітили жодних ран або каліцтв через хворобу, які б дозволили їм назвати причину смерті.

Дослідники змогли отримати уявлення про муміфікацію та поховання Аменхотепа, який був другим королем 18-ї династії. Зокрема те, що він був першим фараоном, у якого передпліччя були складені на грудях і що, як це не дивно, його мозок не був видалений.

Вони також дійшли висновку, що мумію "з любов'ю лагодили" жерці 21-ї династії, яка правила приблизно через чотири століття після його смерті.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Мумію Аменхотепа I двічі перепоховали жерці 21-ї династії

Сканування показало, що мумія отримала численні посмертні травми - ймовірно, від грабіжників могил.

Томографія також виявила, що жерці прикріплювали відокремлені голову та шию до тіла за допомогою обробленої смолою полотняної стрічки, закрили пов'язкою дефект черевної стінки і підклали під неї два амулети, а відокремлену ліву руку також приєднали до тіла.

Докторка Салім зазначила, що ювелірні вироби та амулети, побачені на знімках, спростували теорію про те, що жерці могли вилучити їх з мумії, щоб передати пізнішим фараонам.

Мумію Аменхотепа I жерці перепоховали в королівській усипальниці Дейр-ель-Бахарі, комплексі гробниць і храмів поблизу Луксора, щоб таким чином їх убезпечити.