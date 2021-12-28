Вчені уперше "розгорнули" мумію фараона за допомогою цифрових технологій
Муміфіковане тіло давньоєгипетського фараона дослідили вперше за тисячоліття - завдяки цифровому "розгортанню".
Мумію Аменхотепа I, який правив з 1525 по 1504 рік до нашої ери, знайшли під час розкопок в Дейр-ель-Бахарі 140 років тому.
Але археологи не стали її розгортати, щоб зберегти вишукану маску для обличчя та пов'язки.
І ось тепер, завдяки комп'ютерній томографії, вчені розкрили раніше невідому інформацію про фараона та його поховання.
Докторка Сахар Салім, професорка радіології Каїрського університету і провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Medicine, сказала, що сканування виявило, що Аменхотеп помер у віці близько 35 років.
"Він мав приблизно 169 см зросту, був обрізаний і мав гарні зуби. Під пов'язками він мав 30 амулетів і унікальний золотий пояс із золотими намистинами", - сказала вона PA Media.
"Аменхотеп I, як виглядає, фізично був схожий на свого батька: у нього було вузьке підборіддя, невеликий вузький ніс, кучеряве волосся і верхні зуби, які трохи виступали", - розповіла вчена.
Однак докторка Салім зазначила, що вони не помітили жодних ран або каліцтв через хворобу, які б дозволили їм назвати причину смерті.
Дослідники змогли отримати уявлення про муміфікацію та поховання Аменхотепа, який був другим королем 18-ї династії. Зокрема те, що він був першим фараоном, у якого передпліччя були складені на грудях і що, як це не дивно, його мозок не був видалений.
Вони також дійшли висновку, що мумію "з любов'ю лагодили" жерці 21-ї династії, яка правила приблизно через чотири століття після його смерті.
Сканування показало, що мумія отримала численні посмертні травми - ймовірно, від грабіжників могил.
Томографія також виявила, що жерці прикріплювали відокремлені голову та шию до тіла за допомогою обробленої смолою полотняної стрічки, закрили пов'язкою дефект черевної стінки і підклали під неї два амулети, а відокремлену ліву руку також приєднали до тіла.
Докторка Салім зазначила, що ювелірні вироби та амулети, побачені на знімках, спростували теорію про те, що жерці могли вилучити їх з мумії, щоб передати пізнішим фараонам.
Мумію Аменхотепа I жерці перепоховали в королівській усипальниці Дейр-ель-Бахарі, комплексі гробниць і храмів поблизу Луксора, щоб таким чином їх убезпечити.