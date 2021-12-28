Якою буде погода на новорічні свята в Україні

9 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

На Новий рік в Україну прийде потепління. Погода буде вогкою, а температура повітря здебільшого плюсовою, повідомляє Укргідрометцентр.

"31 грудня та 1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами та мокрим снігом погода", - пише також у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

Опади будуть по всій території України. Найтепліше буде на заході - до 4-6 градусів тепла вдень.

У Києві та на півдні очікується 1 градус тепла. Найхолодніше буде на сході - від -1 до -3 градусів.

2 січня опади припиняться, погода буде сонячною, температура повітря у межах від 0 до -3 градусів.

Потепління прийде на заміну нинішнім морозам. 28 грудня ввечері очікуються сильні снігопади та хуртовини з морозами.