Омікрон дістався Києва

35 хвилин(и) тому

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У Києві фіксують перші випадки нового варіанту коронавірусу Омікрон.

Про це в фейсбуці повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - пише посадовець.

Він нагадав, що з 28 грудня в столичних закладах освіти почався карантин, який триватиме до 9 січня.

Також Поворозник додав, що в Києві заборонено користуватися міським транспортом, відвідувати ТРЦ, кафе та ресторани громадянам без сертифікату вакцинації чи негативних тестів на ковід, яким менш як 72 години.

"Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", - закликають в КМДА.

Перший випадок Омікрону зафіксували в Україні 18 грудня. Попередні дослідження свідчать, що цей варіант коронавірусу більш м'який, ніж інші штами, але набагато легше та швидше поширюється.