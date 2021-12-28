У Росії закрили найстарішу правозахисну групу "Меморіал". Чому це важливо?

1 година тому

Автор фото, Reuters

Верховний суд Росії ухвалив рішення про закриття міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал" - найстарішої російської правозахисної організації.

"Меморіал" працював над відновленням пам'яті про мільйони невинних людей, страчених, ув'язнених або переслідуваних у радянські часи.

Формально його "ліквідували" за те, що він не позначив низку публікацій у соціальних мережах згадкою про свій офіційний статус "іноземного агента", який йому надала РФ у 2016 році через те, що частину фінансування організація отримувала з-за кордону.

Але в суді прокурор назвав "Меморіал" "громадською загрозою". Гупу звинуватили в тому, що їй платить Захід, аби зосередити увагу на радянських злочинах замість того, щоб висвітлювати "славне минуле".

Заснований у 1989 році, "Меморіал" став символом країни, яка відкривається світу та собі, коли Росія почала досліджувати найтемніші глави свого минулого.

Закриття організації є яскравим символом того, як країна повертає назад за президента Володимира Путіна, відкидаючи критику навіть минулого як ворожий акт, пише кореспондентка ВВС Сара Рейнсфорд.

У залі прозвучали вигуки "Ганьба!" від тих, хто перебував у суді, коли рішення зачитали.

Рішення також свідчить про посилення репресій у сучасній Росії, де власне правозахисне крило "Меморіалу" зараз налічує понад 400 політичних в'язнів, а незалежні групи та ЗМІ все частіше потрапляють до чорного списку як "іноземні агенти".

У суді адвокати "Меморіалу" стверджували, що робота групи була корисною для "здоров'я нації". Вони назвали "Меморіал" другом Росії, а не її ворогом, а справу про ліквідацію назвали абсурдною та "орвеллівською".

Серед сайтів, які "Меморіал" не позначав своїм статусом "іноземного агента", була величезна база даних жертв політичних репресій, яку група зібрала за три десятиліття роботи.

Команда стверджувала, що виправила усі помилки, тож закриття видатної та шанованої організації через такі технічні помилки було непропорційним.

У міністерстві юстиції стверджували, що соціальна значущість групи не може бути виправданням для порушення закону. Але заключна промова обвинувачення вказала на глибшу мотивацію цієї справи.

"Міжнародний Меморіал... майже повністю зосереджений на спотворенні історичної пам'яті, насамперед про Велику Вітчизняну війну [Другу світову війну]", - сказав у суді представник прокуратури, звинувативши групу у створенні "брехливого образу СРСР як терористичної держави".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Радянський дисидент та лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров був першим головою "Меморіалу"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Володимир Путін приділяв велику увагу перемозі Радянського Союзу над нацистами у Другій світовій війні, що є частиною його прагнення до статусу наддержави - набагато привабливішого фокусу для багатьох росіян, ніж паралельна історія таємних судів, таборів та розстрілів.

"Чому нам, нащадкам переможців, соромитися і каятися, а не пишатися своїм славним минулим? "Меморіал", напевно, хтось оплачує", - стверджував прокурор у суді.

"Вони обрали нас, тому що ми сильні та відомі, і тому, що ми їх дратуємо", - прокоментував ВВС спроби закрити організацію член правління "Меморіалу" Олег Орлов.

"Влада сьогодні політизує історію, але ми говоримо те, що їй не подобається. Ми говоримо про важкі сторінки минулого, і це їх дратує", - сказав він.

Організація стикалася з тиском протягом багатьох років, але цей тиск посилився, коли Росію охопила агресивна патріотична хвиля після анексії Криму в 2014 році.

"Меморіал" каже, що оскаржуватиме рішення, в тому числі в Європейському суді з прав людини.

Олег Орлов вважає, що справа має на меті попередження: "Напад на нас — це сильний сигнал для всього громадянського суспільства в Росії. Вони кажуть: "Дивіться! Якщо ми можемо це зробити з ними, тоді немає проблем з тим, щоб ліквідувати всіх вас також", - сказав він BBC.