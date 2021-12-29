Alexa попросила дитину доторкнутися до штекера в розетці монеткою

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Amazon оновив свого голосового помічника Alexa після того, як він "закликав" 10-річну дівчинку доторкнутися монетою до зубців наполовину вставленого в розетку штекера.

Таке доручення Alexa поставила дівчинці, коли та попросила для себе якесь завдання.

"Вставте наполовину зарядний пристрій в розетку, а потім доторкніться монеткою пенні до відкритих зубців", - сказав онлайн-порадник.

Amazon заявив, що виправила помилку, як тільки компанія дізналася про неї.

Мама дівчини Крістін Лівдал описала інцидент у твіттері.

"Раніше ми виконували різні фізичні завдання, наприклад, лягти й перевернутися, тримаючи черевик на нозі, від вчителя [фізкультури] на YouTube. Була погана погода. Вона просто хотіла виконати ще щось", - розповіла жінка.

Саме тоді порадник запропонував взяти участь у челенджі, який він "знайшов у мережі".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Небезпечна забава, відома як "виклик з пенні" (the penny challenge), почала поширюватися в TikTok та інших соціальних мережах близько року тому.

Метали проводять електричний струм, якщо металеві вироби вставляти у електричні розетки, це може призвести до ураження електричним струмом, пожеж та інших пошкоджень.

"Я знаю, що ви можете втратити пальці та руки", — сказав Майкл Класкер, керівник пожежної станції Carlisle East, газеті The Press в Йоркширі у 2020 році.

Проти таких забав також виступили представники пожежної охорони в США.

Пані Лівдал написала в твіттері, що вона втрутилася, вигукнувши: "Ні, Alexa, ні!".

Однак вона сказала, що її дочка була "занадто розумною, щоб зробити щось таке".

Amazon повідомив BBC у заяві, що оновив Alexa, щоб запобігти тому, щоб помічник давав такі рекомендації у майбутньому.

"Довіра клієнтів у центрі всього, що ми робимо, і Alexa покликана надавати клієнтам точну, релевантну та корисну інформацію", - йдеться у заяві Amazon.

"Як тільки нам стало відомо про цю помилку, ми вжили швидких заходів, щоб її виправити".