У Британії білка покусала 18 людей за два дні
Сіру білку, яка атакувала та поранила 18 людей у Британї, упіймали та приспали.
Тварина отримала прізвисько Страйп на честь злого персонажа у фільмі "Гремліни".
Минулого тижня протягом двох днів тварина атакувала людей у Баклі (Флінтшир).
Це дуже засмутило 65-річну Корін Рейнольдс, яка годувала цю білку з березня та казала, що вона була "частим і доброзичливим відвідувачем" її саду.
Пані Рейнольдс переконує: "Усі ці місяці вона була в порядку, вона навіть прийшла та взяла горіх з моєї руки".
Але жінка зізналася, що білка вкусила її минулого тижня, коли вона годувала її у своєму саду, а потім побачила повідомлення про інші укуси та напади на міській сторінці у фейсбуці.
Жінка додала: "Після того, як я побачила всі ці фотографії поранень людей, я подумала: "Боже мій, що з ним сталося?".
Вона вирішила: треба щось робити і вирішила її зловити.
"Я залишила пастку всього на 20 хвилин, біля місця, де я зазвичай годую її, і вона вже була там, — додала Рейнольдс. - Я відчувала, що вона мені довіряла, а я зрадила її".
"Мій сад, як пташиний заповідник. Але я знаю, що вчинила правильно. У мене є дворічний онук, якби його вкусили за палець, він міг би його втратити", - каже жінка.
Після того, як Рейнольдс взяла Страйпа в полон, білку забрали спеціальні служби, а згодом її приспав ветеринар.
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"Нам було неймовірно сумно, що довелося приспати цю білку, але у нас не залишилося вибору через зміни в законодавстві в 2019 році, які зробили незаконним випуск сірих білок назад у дику природу", - повідомив речник Королівського товариства з захисту тварин від жорстокого поводження.
"Ми не згодні з цим законом і виступали проти нього, але юридично ми повинні його виконувати. Існує безліч способів гуманного стримування сірих білок, і ми закликаємо людей не чіпати їх, оскільки зараз заборонено випускати їх у дику природу, а єдиний варіант - приспати їх", - йдеться в повідомленні.
"Мені сумно, що білка втратила своє життя, але я нічого більше не могла зробити. Шкода, яку вона завдала, була неймовірною", - сказала пані Рейнольдс.