Напруга довкола України: чого чекати від розмови Байдена та Путіна

15 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Президент США Джо Байден вдруге за цей місяць проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним на тлі зростання напруги навколо України.

Лідери двох країн проведуть розмову в четвер ввечері.

Темою розмови стануть майбутні переговори з безпеки між країнами та ситуація в Європі, повідомив представник Білого дому.

Росія, яка нарощувала сили на кордоні з Україною, заперечує плани вторгнення.

Москва стверджує, що її війська розташовані там для навчань, і що вона має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

За кілька годин до розмови Путін сказав Байдену у святковому посланні, що він "впевнений", що президенти зможуть працювати разом на основі "взаємної поваги та врахування національних інтересів один одного".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва "налаштована на розмову".

Сполучені Штати консультувалися з європейськими лідерами, щоб скоординувати спільну відповідь на українське питання, йдеться у заяві Білого дому.

Українські силовики кажуть, що понад 100 тис. російських військовослужбовців стягнули до україно-російського кордону, а США погрожували Путіну санкціями, "яких він ніколи не бачив", якщо Росія таки атакує Україну.

Байден запропонує своєму російському колезі "дипломатичний шлях", але він залишається "серйозно" стурбованим нарощуванням російських військ на кордоні, повідомив американський чиновник агентству AFP.

Очікується, що Байден скаже Путіну, що США готові відповісти, якщо Росія буде рухатися в напрямі "подальшого вторгнення в Україну".

Держсекретар США Ентоні Блінкен перед телефонною розмовою президентів також поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським у середу.

У Держдепартаменті США заявили, що Блінкен "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування Росією військових сил на кордонах України".

Раніше цього місяця президенти двох країн провели віртуальний саміт, на якому Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Хоча Україна не є членом НАТО, вона має тісні зв'язки з альянсом.

Росія заявила, що хоче юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід і що озброєння країн НАТО не будуть відправляти в Україну чи в будь-які сусідні з РФ країни.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг твердо заявив, що членство України в альянсі є питанням НАТО й Києва.

"Безумовно, будь-який діалог з Росією має поважати основні принципи, на яких базується європейська безпека", - сказав він раніше.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав нинішню ситуацію, ймовірно, "найнебезпечнішою за останні 30 років".

Російські офіційні особи мають зустрітися з американськими колегами в Женеві 10 січня. Раніше цього тижня на запитання, чи зустрінеться Байден з Путіним у цей день, американський президент відповів: "Побачимо". Але очікується, що він не буде брати участь у переговорах у Женеві.

Станом на 30 грудня, вже відомо, що 10 січня в Женеві зустрінуться з російського боку - заступник глави МЗС Сєргєй Рябков, а з боку США - заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман.