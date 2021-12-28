Стіна на кордоні Білорусі, скасовані подорожі через Омікрон та голодні афганські діти. Теленовини ВВС

У випуску 28 грудня:

  • Американська допомога на укріплення українських кордонів. Як уже почала зміцнювати кордони сусідня Польща. Європейського Союзу.
  • Штам Омікрон уже в Києві. І застрягли пасажири через нього в аеропортах по всьому світу. Які авіалінії скасували перельоти.
  • Чистити взуття за шматок хліба. Дедалі більше афганських сімей змушені відправляти дітей на вуличні заробітки.
  • Від королеви до Барака Обами і Опри Вінфрі. У світі вшановують пам'яють південноафриканського архієпископа Десмонда Туту.

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