Стіна на кордоні Білорусі, скасовані подорожі через Омікрон та голодні афганські діти. Теленовини ВВС
У випуску 28 грудня:
- Американська допомога на укріплення українських кордонів. Як уже почала зміцнювати кордони сусідня Польща. Європейського Союзу.
- Штам Омікрон уже в Києві. І застрягли пасажири через нього в аеропортах по всьому світу. Які авіалінії скасували перельоти.
- Чистити взуття за шматок хліба. Дедалі більше афганських сімей змушені відправляти дітей на вуличні заробітки.
- Від королеви до Барака Обами і Опри Вінфрі. У світі вшановують пам'яють південноафриканського архієпископа Десмонда Туту.
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