Як вчені повернули рибку, що зникла 18 років тому

Вікторія Гілл

кореспондентка BBC News з питань науки

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Chester Zoo Підпис до фото, The Tequila fish grows no bigger than 7cm long

"Це всього лиш маленька рибка, не надто яскрава - великого інтересу в її глобальному збереженні немає", - пояснює Герардо Гарсія.

Вид, про який говорить еколог із Честерського зоопарку (Британія), називається "текіла фіш", і зараз його повернули в дику природу, хоча багато років тому оголосили вимерлим.

Рибку вважали "зниклою" з 2003 року, а тепер вона знову плаває в річках південно-західної Мексики.

Це відновлення є прикладом того, як можна зберегти прісноводні екосистеми та окремі види.

Автор фото, Chester Zoo Підпис до фото, Зникла риба знову повернулась у рідні місця

Становище прісноводних водойм - одне з найбільш ризикованих, кажуть у Міжнародному союзі охорони природи та природних ресурсів. При цьому види, залежні від прісної води, "вмирають швидше, ніж тварини, що живуть на суші чи в морі".

Загрози, серед яких і забруднення, продовжують тиснути не лише на дику природу, а й на чисту воду та запаси їжі, що залежать від річок та озер.

Важливо, що місцева громада - ті люди, як живуть біля місця проживання "текіли-фіш", а це мексиканський штат Халіско - відіграє ключову роль у моніторингу якості води в річках та озерах.

Професор Омар Домінгес з Університету Мічоакана в Мексиці, чия команда взяла на себе головну роль у відновленні зниклої риби, сказав: "Ми не змогли б зробити цього без місцевих людей - це вони займаються довготривалим збереженням (видів - Ред.)".

"І це вперше, коли вимерлий вид риби успішно відновили у Мексиці", - сказав професор.

Автор фото, Chester Zoo Підпис до фото, Спочатку вчені випустили у водойми 1500 риб, але заращ їхня популяція збільшилась

"Цей проєкт створив важливий прецедент для майбутнього збереження у країні багатьох видів риб, що перебувають під загрозою чи навіть вимирають, але рідко привертають нашу увагу".

Екологи говорили про те, що випустили у воду 1500 риб цього виду, але зараз їхня популяція у річках вже розширюється.

Цей проєкт, а також партнерство - між захисниками природи у Мексиці та Великій Британії - триває вже кілька десятків років.

У 1998 році, на початку проєкту, вчені з відділу водної біології Мексиканського університету Мічоакана отримали п'ять пар риб із Честерського зоопарку, які доставив англійський акваріуміст Іван Діббл. Ці десять рибок заснували нову колонію в лабораторії університету, яку підтримували і розширювали протягом наступних 15 років.

Автор фото, Chester Zoo Підпис до фото, Рибу транспортують для відновлення у дику природу

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Готуючись до того, щоб випустити рибок у дику природу, 40 самців та 40 самок із колонії спочатку випустили у великі штучні водойми в університеті, по суті, привчаючи вирощених у неволі риб до життя у диких умовах, де не завжди є їжа, але повно потенційних конкурентів, паразитів і хижаків.

За оцінками вчених, за 4 роки популяція цього виду збільшилась до 10 тисяч, що стало приводом для повернення цих рибок у дику природу.

Є сподівання, що цей випадок може стати моделлю для відновлення інших прісноводних риб, у тому числі такого виду як "ачока", що є близьким родичем виду "аксолотль", який живе лише в одному озері на півночі Мексики та стикається з дуже схожими загрозами.

Цю унікальну амфібію, що, як вважають місцеві, має цілющі властивості, частково врятувала від вимирання місцева група монахинь, які керують закладами з розведення тварин у неволі.

"А це показує, - каже Герардо Гарсія, - що тварини можуть знову пристосуватись до дикої природи, якщо їх ввести туди в потрібний час і в правильному середовищі".