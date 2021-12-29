Золота статуя Роналду викликала суперечки в Індії. Чому?

15 хвилин(и) тому

Автор фото, @MICHAELLOBO76 Підпис до фото, Критики кажуть, що на Гоа слід вшановувати легенд місцевого футболу

Нещодавно відкрита статуя зірки португальського футболу Кріштіану Роналду викликала суперечки в Індії.

Монумент поставили у західному штаті Гоа, де футбол надзвичайно популярний. Чиновники сподіваються, що така скульптура відомого футболіста надихне молодь.

Але Гоа також колишня португальська колонія. З моменту звільнення від правління Португалії минуло 60 років.

Критики твердять, що варто було вшанувати місцевих футболістів, тим більше, що деякі колишні та нинішні члени національної збірної Індії з футболу є вихідцями з Гоа.

"Я дуже розчарувався, коли дізнався про встановлення статуї Роналду. Навчіться пишатися нашими власними зірками як-от Самір Найк і Бруно Коутінью", - сказав місцевий мешканець інформаційному агентству IANS.

Під час відкриття статуї деякі люди розмахували чорними прапорами на знак протесту, повідомляє газета Times of India.

Футбольна команда Португалії популярна у штаті Гоа. Через колоніальне минуле штату багато місцевих живуть у Португалії або мають там сім'ї.

Але деякі мешканці індійського штату вважають образливим встановлювати статую під час святкування 60-річчя Гоа, який здобув незалежність від Португалії. Це сталося лише через 14 років після того, як решта Індії була звільнена від британського панування.

"Встановити цьогоріч статую португальському футболісту - святотатство. Ми засуджуємо це", - цитує IANS правого активіста Гуру Широдкара.

"У Гоа є багато борців за свободу, яких образили", - додав він.

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Майкл Лобо, місцевий депутат від панівної партії "Бхаратія джаната" (BJP), опублікував у Twitter свою фотографію зі статуєю, сказавши, що її встановили "на прохання нашої молоді", щоб надихнути їх "підняти футбол на більші висоти".

Попри те, що найпопулярнішим видом спорту в Індії залишається крикет, футбол - особливо англійська Прем'єр-ліга - є фаворитом у певних регіонах країни - Кералі на півдні, Гоа на заході, Західній Бенгалії на сході та всіх восьми північно-східних штатах.

Кріштіану Роналду, який зараз грає за "Манчестер Юнайтед", є кумиром багатьох вболівальників. Його вважають одним з найкращих гравців в історії футболу.

36-річний форвард публічно не коментував встановлення своєї статуї в Індії.