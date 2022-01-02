Серіал ВВС Різнолюди: як виглядає Бейрут через 30 років після війни

43 хвилин(и) тому

Як архітектура, що постраждала від взаємної ненависті людей, може навчити нас не допускати вкотре тих самих помилок?

Ліван з його глибокою економічною і політичною кризою переживає нині не найлегші часи. Місцева валюта знецінилася, бракує пального, а від потужних вибухів у порту, що сталися в серпні 2020 року, столиця Бейрут буде відновлюватися ще довго.

Однак у ХХ ст. країна пройшла крізь ще сумніші випробування. Шрами громадянської війни, яка тривала в 1975-1990-х роках, досі помітні і на людях, і на будівлях, які стали свідками жорстокого конфлікту.