Путін і Байден знову поговорять. Укриття Києва. Ліквідація "Меморіалу". Теленовини ВВС

У випуску 29 грудня:

  • Байден проведе телефонні переговори з Путіним.
  • Де сховатися? Поки експерти гадають, чи нападе Росія відкрито на Україну, ВВС перевірила, наскільки надійні київські бомбосховища.
  • Суд у Росії ліквідував правозахисне товариство "Меморіал".
  • Голос політв'язнів Кремля та розсекречені документи НКВД: чим "Меморіал" допомагав українцям.

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