Путін і Байден знову поговорять. Укриття Києва. Ліквідація "Меморіалу". Теленовини ВВС
У випуску 29 грудня:
- Байден проведе телефонні переговори з Путіним.
- Де сховатися? Поки експерти гадають, чи нападе Росія відкрито на Україну, ВВС перевірила, наскільки надійні київські бомбосховища.
- Суд у Росії ліквідував правозахисне товариство "Меморіал".
- Голос політв'язнів Кремля та розсекречені документи НКВД: чим "Меморіал" допомагав українцям.
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