Справа Гіслейн Максвелл: подругу Епштейна визнали винною у розбещенні неповнолітніх

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джеффрі Епштейн та Гіслейн Максвелл у 2005 році

Колегія присяжних у нью-йоркському суді визнала подругу покійного американського мільярдера Джеффрі Епштейна, британську світську левицю Гіслейн Максвелл винною у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв'язки.

60-річну Максвелл звинувачують у тому, що вона з 1994 по 2004 рік постачала дівчат Епштейну, який займався сексом або сексуальними іграми з ними самостійно і пропонував їх своїм друзям. Після рішення присяжних Максвелл загрожує до 80 років в'язниці.

Сама Максвелл не визнає провину і каже, що її зробили цапом-відбувайлом за гріхи Епштейна. Її адвокати зазначали на процесі, що поки Епштейн був живий, його жертви жодного разу не згадували про роль Максвелл.

Експерти, запрошені стороною захисту, також повідомили про розбіжності у показах свідків та феномені "хибних спогадів". За словами адвокатів, на ствердження ймовірних жертв Епштейна та Максвелла вплинули "прогалини в пам'яті, маніпуляції та гроші".

У 2019 році 66-річного мільярдера-фінансиста Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері в Нью-Йорку, де він чекав на суд. Причиною його смерті назвали самогубство.

Присяжні визнали Максвелл винною за п'ятьма з шести пунктів обвинувачення, зокрема, за найсерйознішим - про сексуальну експлуатацію неповнолітніх.

Автор фото, US ATTORNEY'S OFFICE SDNY Підпис до фото, Максвелл та Епштейн були знайомі багато років

Свідками звинувачення у суді виступили чотири жінки. Всім було від 14 до 18 років, коли Максвелл, за їхніми словами, привозила їх до Епштейна, а потім у деяких випадках брала участь у сексуальних іграх з ними.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Під своїм ім'ям з усіх чотирьох виступила лише одна жінка, Енні Фармер. Вона назвала Максвелл сексуальною хижачкою та психопаткою і заявила, що та хапала її за інтимні місця, коли вона, шістнадцятирічна, напівоголена, робила масаж Епштейну.

Зі свідченнями свідка "Керолін" пов'язані найсерйозніші звинувачення на адресу Максвелл. Дівчина каже, що Максвелл "сотні разів" платила їй за секс з Епштейном у період, коли їй було від 14 до 18 років.

Вона стверджує, що Максвелл телефонувала їй, призначала зустрічі, платила стодоларовими купюрами і казала дівчині, що у неї "чудове тіло для містера Епштейна та його друзів".

Чоловік, який деякий час зустрічався з "Керолін" у ті роки, побічно підтвердив її свідчення. Він заявив, що часто підвозив її та інших неповнолітніх дівчат до будинку Епштейна, а через "трохи понад годину" вони виходили з дому з грошима в руках.

У своїх завершальних аргументах представники звинувачення назвали Гіслейн Максвелл "витонченою хижачкою, яка полювала на вразливих дівчат, маніпулювала ними, а потім надавала [Епштейну] для сексуальної наруги".

Обвинувачення вважає Максвелл не просто спільницею Епштейна, а ключовим елементом усіх його злочинів.

Хто така Гіслейн Максвелл

Автор фото, US ATTORNEY'S OFFICE SDNY Підпис до фото, Прокурори показали присяжним фотографії, покликані продемонструвати, наскільки близькими були Максвелл та Епштейн

Гіслейн Максвелл народилася біля Парижу у 1961 році. Вона - молодша з дев'яти дітей нині покійного британського медіамагната Роберта Максвелла. З батьком у неї були дуже близькі стосунки. Він навіть назвав свою розкішну яхту Lady Ghislaine на її честь.

Максвелл виросла в заміському особняку, вступила до Оксфордського університету і розмовляє кількома мовами.

Незабаром після смерті батька, у 1991 році, вона залишила Велику Британію та переїхала до США. Там вона працювала у сфері нерухомості та незабаром зустріла Джеффрі Епштейна.

У 2016 році вона продала свою резиденцію на Мангеттені і зникла з поля зору, поки її не заарештували в липні 2020 року у маєтку в штаті Нью-Гемпшир.

Тінь принца Ендрю

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Справа Епштейна зачепила принца Ендрю, одного з синів королеви Єлизавети

Для Британії це гучна справа має особливий інтерес, оскільки тінь від неї впала на принца Ендрю - третього з чотирьох дітей королеви Єлизавети II.

Ендрю дружив з Епштейном, і в 2014 році його звинуватили в тому, що він був одним з тих, кому Епштейн постачав неповнолітніх дівчат для сексуальних розваг. З цим звинуваченням через адвокатів виступила Вірджинія Джуффре, яка на момент подій, яких стосується звинувачення, теж була неповнолітньою і мала дівоче прізвище Робертс.

Джуффре стверджує, що тричі займалася сексом із 40-річним принцом Ендрю у 2001 році, коли їй було 17 років.

Принц Ендрю заперечує, що колись займався сексом із Робертс-Джуффре.

У жовтні лондонська поліція заявила про припинення розслідування щодо принца Ендрю, ухваливши, що жодних подальших дій щодо принца Ендрю вживати не буде.

Проте Джуффре подала проти принца Ендрю цивільний позов із вимогою відшкодувати моральні збитки. Суд за цим позовом має відбутися наступного року.

Відомий американський адвокат Алан Дершовіц, якого Джуффре теж звинуватила в тому, що він користувався специфічними послугами Епштейна, сказав в ефірі BBC, що процес над Гіслейн Максвелл підірвав позиції Джуффре у позові проти принца Ендрю.

На думку Дершовіца, це вже зрозуміло після того, як державне звинувачення не запросило Джуффре як свідка до суду.

"Уряд не використав як свідка жінку, яка звинуватила принца Ендрю, звинуватила мене, звинувачувала багатьох інших, тому що уряд не вірить, що вона каже правду", - заявив адвокат.