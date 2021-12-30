"Підсумки року - скумбрія по 8". Олена Зеленська сплутала ціни на рибу й дала привід для жартів

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська збурила соцмережі, розповівши у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1", що купує скумбрію в середньому по 8 гривень за кілограм.

У програмі саме обговорювали, чи можна українців навчити їсти здорову їжу, і у відповідь на питання ведучого, перша леді поділилась своїми лайфхаками.

"Найперше правило - найпростіше. Самі приготували - самі купили прості неперероблені продукти", - закрема сказала перші леді, та зазначила, що "заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, вона коштує десь 8 грн за кг".

Ці слова здивували багатьох українців, які одразу ж вказали Олені Зеленській на обмовку.

"Підсумки року - скумбрія по 8 грн/кг", "Олено, підкажіть, на який базар ходите? Щоб народ міг так щасливо жити", - коментують користувачі соцмереж.

Сама Олена Зеленська, розповідаючи про прямий ефір у своєму інстаграмі, одразу ж перепросила за цю обмовку.

"Під час ефіру, даруйте, обмовилась: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о сьомій ранку", - іронічно написала вона.

Але українців, які встигли обуритись на "скумбрію по 8", це не зупинило, і на фоні здорожчання харчів та підготовки до зимових свят заморожена риба стала однією з найбільш обговорюваних тем в українських соцмережах.

"Коли ж вони зійдуть з небес на грішну землю?"

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"Судячи за нинішніми цінами, то тарілку ми скоро будемо заповнювати тільки здоровою... водою!" - продовжили писати Зеленській у коментарях українці.

"То Коля Тищенко десь купує сало й гречку за якимись дивними цінами, то ця леді, котра перша, десь скумбрію бере по 8", - написав користувач Михайло Парубочий, нагадавши про недавній скандал з Миколою Тищенко, нардепом від "Слуги народу", який розповідав журналістам, що купує телятину за 20 гривень за кілограм, а гречку - від 12-ти.

"Коли ж вони зійдуть з небес на грішну землю?" - обурюється обмовками користувачка Марина Бейгул.

У соцмережах встигло з'явитись і декілька мемів.

Автор фото, Facebook GONI Мемаси

Українці почали з ностальгією пригадувати часи "долара по 8".

Автор фото, Facbeook Кіт Баюн

"Якась різдвяна надія", - пишуть у спільноті "Останній капіталіст".

Автор фото, Facebook Останній Капіталіт

А хтось-таки знайшов ту скумбрію по 8 гривень.

Автор фото, Facebook Бомба

Але не всі українці приєднались до жартів над словами Олени Зеленської.

"Дістали з тією скумбрією", - висловилась Ольга Романюк, директорка однієї з київських бібліотек.

"По-перше, ви впевнені, що добре знаєте ціни на усі продукти? Я ні, - написала жінка. - Мене більше тривожить наростаюча у спільноті в медіа тенденція обливання брудом безпідставно, заради розваги. З якою метою? Це принесе благо в наше життя? Написали пакость через абсолютно незначну дрібницю на відому особу і цим самим вивищилися?"

"Дуже симптоматично, що український фейсбук обговорює скумбрію по 8, а не дзвінок з Байдена з Путіним, який сьогодні відбудеться", - підсумувала користувачка Марія Репко.