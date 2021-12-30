"Мені дали дві хвилини". Експрезидент Афганістану Гані вперше розповів про втечу з Кабула

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато хто вважає, що Ашраф Гані втік з Кабула, по суті залишивши країну та столицю талібам

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані заявив ВВС, що його втеча з Кабула в серпні цього року була необхідна, щоб запобігти руйнуванням столиці Афганістану.

Гані розповів про свої останні хвилини на посаді афганського лідера в ефірі ранкової інформаційної програми Today на радіостанції ВВС Radio 4. Він взяв участь у ній разом із колишнім головою генштабу сухопутних сил Британії Ніком Картером.

За словами Гані, 15 серпня, коли таліби захопили Кабул, він прокидався "без найменшої гадки" про те, що цей день стане його останнім на посаді президента країни.

Він визнав, що остаточне розуміння того, що відбулось, прийшло до нього лише на борту літака, який доставив його з Афганістану в Узбекистан, а далі - в ОАЕ.

Колишнього президента неодноразово різко критикували за те, що він покинув Кабул у вирішальний момент, але сам Гані заявив, що це було необхідно не лише для його безпеки, а й для збереження міста.

За його словами, прихильники "Талібану" спочатку погодились не заходити в Кабул, "але через дві години від цієї обіцянки нічого не залишилось".

"Два різних угрупування талібів наступали з двох боків, - пояснив Гані. - Існувала величезна загроза, що між ними спалахне масштабний конфлікт, це призведе до руйнування п'ятимільйонного міста та занурить життя людей в хаос".

Гані каже, що дав згоду на евакуацію з Кабула своєї дружини та радника з національної безпеки, а сам повинен був чекати авто, щоб вирушити в міністерство оборони країни. Це авто так і не приїхало. Замість водія до нього "з жахом" підійшов очільник президентської охорони і сказав, що якщо Гані продовжить опір, "нас усіх вб'ють".

"Я не вивозив грошей"

"Він дав мені не більше двох хвилин, - розповів колишній президент. - Згідно з попередніми планами, я мав готуватись до вильоту в Хост (афганське місто на південному заході країни - Ред.). Але він сказав, що Хост упав, і Джелалабад також. Я не знав, куди ми полетимо. Тільки після зльоту стало ясно, що ми покидаємо Афганістан. Все це було дуже неочікувано".

Автор фото, AP Images Підпис до фото, Коли таліби зайняли кабінет Гані в президентському палаці, на столі все ще лежали його речі та книги

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Після відльоту президента були розмови про те, що він прихопив із собою велику суму готівки, але Гані заперечує такі обвинувачення та закликає провести міжнародне розслідування, що, як переконаний він, підтвердить його репутацію.

"Я хочу категорично заявити, що не вивозив з країни ніяких грошей, - сказав Гані в ефірі ВВС. - Всі знають, як я живу. Що мені робити з грошима?"

Гані визнав, що на посаді президента робив помилки, в тому числі "припускав, що терпіння міжнародної спільноти буде нескінченним".

Однак він вважає, що причиною падіння його правління стала угода між талібами й тодішнім президентом США Дональдом Трампом про виведення американських військ з Афганістану.

"Замість мирного процесу ми отримали процес відступу", - сказав Гані та додав, що угода з "Талібаном" "стерла нас з лиця землі".

За умовами угоди, США погодились на зниження чисельності військ НАТО в Афганістані, а також обмін ув'язненими. Після цього таліби мали почати перемовини з афганським урядом.

"Мене зробили цапом-відбувайлом"

Але ці перемовини ні до чого не призвели, і до літа 2021 року новий президент США Джо Байден пообіцяв повністю вивести з країни американські війська, а таліби тим часом почали захоплювати одне афганське місто за іншим.

У результаті, за словами Гані, відбувся "насильницький переворот, а не політична угода".

"Не було ніякого політичного процесу за участі людей", - вважає колишній президент країни.

У день, коли Ашраф Гані покинув Кабул, влада в Афганістані повністю перейшла до талібів. У країні почалась масштабна гуманітарна та економічна криза, викликана в тому числі тим, що міжнародні донори припинили підтримувати країну.

Через три місяці після цих подій Гані говорить, що готовий взяти на себе вину за падіння Кабула, зокрема, вважає, що надмірно довіряв "нашим міжнародним партнерам".

"Справу всього мого життя знищено. Мої цінності розтоптали. А мене зробили цапом-відбувайлом", - підсумував колишній президент.