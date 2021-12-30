"Приклад для суспільства". Китайським футболістам заборонили робити тату
Футболістам, які грають за китайську національну збірну, заборонили робити тату, а тим, хто вже їх має порадили видалити, бо того вимагає нова директива.
"В особливих обставинах татуювання повинні бути прикриті під час тренувань та змагань за згодою решти команди", - йдеться у заяві головного правління з питань спорту країни.
У адміністрації повідомили, що наймати нових гравців у національні чи молодіжні команди "суворо заборонено".
На думку чиновників, цей крок допоможе подати "хороший приклад для суспільства".
Раніше дяких національних зірок, у тому числі захисника Чжана Ліньпена, просили прикрити свої тату.
Починаючи з 2018 року, Китай вводить все більше правил, щоб припинити показ тату на екранах. Деякі футболісти відтоді прикривають руки довгими рукавами, щоб приховати свій бодіарт.
У китайській культурі тату стигматизовані - в минулому їх використовували для позначення злочинців, і татуювання досі пов'язують з організованими злочинними угрупуваннями у Східній Азії.
Серед етнічних груп татуювання часто вважались ознакою нецивілізованості.
Правляча комуністична партія не схвалює татуювання, але вони дуже популярні серед молодих китайців.
Раніше цього року на телебаченні та в мережі обмежили показ знаменитостей з тату, а також чоловіків із зав'язаним у хвіст воллоссям. У деяких випадках їхні фото розмивали на екранах.
У грудні минулого року жіночий університетський футбольний матч у Китаї довелося скасувати після того, як спортсменкам сказали, що їм заборонено мати фарбоване волосся.
"Спортсмени усіх рівнів не повинні мати тату, фарбувати волосся, носити дивні зачіски чи будь-які аксесуари, інакше вони не будуть брати участь в змаганнях", - заявила тоді Національна футбольна ліга молодіжних кампусів, що організовувала матч.