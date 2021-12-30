"Приклад для суспільства". Китайським футболістам заборонили робити тату

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чжан Ліньпен, який грає за китайську національну збірну, вже деякий час прикриває свої тату

Футболістам, які грають за китайську національну збірну, заборонили робити тату, а тим, хто вже їх має порадили видалити, бо того вимагає нова директива.

"В особливих обставинах татуювання повинні бути прикриті під час тренувань та змагань за згодою решти команди", - йдеться у заяві головного правління з питань спорту країни.

У адміністрації повідомили, що наймати нових гравців у національні чи молодіжні команди "суворо заборонено".

На думку чиновників, цей крок допоможе подати "хороший приклад для суспільства".

Раніше дяких національних зірок, у тому числі захисника Чжана Ліньпена, просили прикрити свої тату.

Починаючи з 2018 року, Китай вводить все більше правил, щоб припинити показ тату на екранах. Деякі футболісти відтоді прикривають руки довгими рукавами, щоб приховати свій бодіарт.

У китайській культурі тату стигматизовані - в минулому їх використовували для позначення злочинців, і татуювання досі пов'язують з організованими злочинними угрупуваннями у Східній Азії.

Серед етнічних груп татуювання часто вважались ознакою нецивілізованості.

Правляча комуністична партія не схвалює татуювання, але вони дуже популярні серед молодих китайців.

Раніше цього року на телебаченні та в мережі обмежили показ знаменитостей з тату, а також чоловіків із зав'язаним у хвіст воллоссям. У деяких випадках їхні фото розмивали на екранах.

У грудні минулого року жіночий університетський футбольний матч у Китаї довелося скасувати після того, як спортсменкам сказали, що їм заборонено мати фарбоване волосся.

"Спортсмени усіх рівнів не повинні мати тату, фарбувати волосся, носити дивні зачіски чи будь-які аксесуари, інакше вони не будуть брати участь в змаганнях", - заявила тоді Національна футбольна ліга молодіжних кампусів, що організовувала матч.