Виміняла шпильку для волосся на будинок і не збирається зупинятися

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Виміняла шпильку для волосся на будинок і не збирається зупинятися

32 хвилин(и) тому

TikTok челендж полягав у тому, щоб виміняти шпильку для волосся на будинок - блогерка документувала свої обміни у профілі TradeMeProject.

Щоразу вона вимінювала один предмет на інший - більш коштовний, аж поки за півтора роки дійшла до власного будинку.

Шпильку на сережки, сережки на склянки, склянки на пилосос, пилосос на сноуборд, сноуборд на навушники, навушники на ноутбук, ноутбук на фотоапарат...

Дивіться, як жінка здійснила власну мрію та чому не збирається зупинятися.