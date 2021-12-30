РНБО: Загрози нападу Росії немає, святкуйте спокійно

41 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на цю мить не бачить загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив на брифінгу за результатами засідання секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні лякати суспільство абсолютно не треба, - заявив він. - Зараз іде велика інформаційна кампанія, ми не бачимо сьогодні прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийнято якесь інше рішення? Може. Якщо його ухвалять, ми відразу будемо інформувати, будемо працювати".

Данілов повідомив, що, за даними українських фахівців, попри демонстративне скупчення російських військ біля українських кордонів в останні місяці, "великого вторгнення Російська Федерація не може робити навіть фізично".

"Є невеличке збільшення, але воно не є для нас аж надто критичним. Відпочивайте спокійно, святкуйте", - заявив Данілов.

Автор фото, Сайт президента України

За оцінкою РНБО, значно більшою загрозою є внутрішня дестабілізація, якою може скористатися РФ.

"На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні - це питання номер один для Російської Федерації. Якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше, РФ може скористатися цією можливістю. Наше завдання - цього не допустити", - додав секретар радбезу.

Як відомо, в останні місяці неодноразово повідомляли про скупчення військ РФ біля українських кордонів. Угруповання оцінювали у 100 тис. осіб.

Західні ЗМІ припускали, що це може свідчити про можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українські посадовці припускали, що найбільш ймовірним часом для такого вторгнення може бути кінець січня.

Захід погрожує Москві небаченими санкціями, якщо вона зважиться на агресію. Напруга довкола України змушує президентів Росії та США вже вдруге за останній місяць проводити перемовини.

Зокрема, телефонні перемовини між Джо Байденом та Володимиром Путіним мають пройти в четвер ввечері. На січень також заплановані низка зустрічей у різних форматах.

Омікрон, оборона та олігархи

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На останньому передноворічному засіданні РНБО загалом розглянули 21 питання, повідомив Данілов на брифінгу.

Велика кількість питань стосувалася обороноздатності країни, кібербезпеки, ситуації на кордонах тощо.

Велику увагу приділили ситуації з коронавірусом в Україні.

Зокрема, за словами Данілова, масове поширення Омікрону, нового варіанту коронавірусу, в Україні очікують вже за місяць.

"В лютому місяці можемо мати Омікрон в себе в доволі великих обсягах, і тому нам треба вакцинуватися", - заявив Данілов.

Також секретар радбезу нагадав, що наприкінці травня 2022 року запрацює закон про олігархів.

За оцінкою Данілова, вже 20-25 травня РНБО може провести засідання, на якому офіційно визначить імена перших олігархів, відповідно до законодавства України.

Загалом, як зазначив Данілов, за 2021 рік РНБО провела 36 засідань. За його словами, це найбільша кількість засідань цього органу за всі роки незалежності України.

Рада розглянула 150 питань, а президент за результатами засідань видав понад 90 указів.