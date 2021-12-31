Путін і Байден поговорили щодо України. Про що домовились

24 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити напругу і посилити дипломатичні зусилля довкола України. Про це йшлося у 50-хвилинній розмові двох лідерів у четвер ввечері.

Це вже друга розмова президентів США і Росії за місяць. Вона відбулась за ініціативи Кремля.

Її темою стали майбутні переговори з безпеки між країнами та ситуація в Європі на тлі нарощення Росією своїх сил на кордоні з Україною. Вони мають стартувати 9 січня.

Москва заперечує плани вторгнення, стверджуючи, що її війська розташовані там для навчань, і що вона має право вільно переміщувати свої сили на власній території.

Того ж вечора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що загрози російського вторгнення найближчими днями немає.

"Рішуча відповідь" з боку США

Речниця Білого дому Джен Псакі за результатами переговорів повідомила, що президент Джо Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

"Він чітко дав зрозуміти, що США та їх союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну".

Президент Байден також підтримав дипломатичні перемовини, які відбудуться на початку наступного року на рівні ради НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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"Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у коментарі Псакі за підсумками переговорів.

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А високопосадовець Білого дому додав, що Джо Байден озвучив Володимиру Путіну два підходи США до Росії, які залежатимуть від подальших дій РФ щодо України.

"Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більше спрямований на стримування, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну", - заявив він на брифінгу.

Йдеться як про економічні заходи, так і про допомогу Україні, щоб вона могла захищати свою територію.

Російські посадовці мають зустрітися з американськими колегами в Женеві 9-10 січня, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.

Відомо, що з російського боку це буде заступник глави МЗС Сєргєй Рябков, а з боку США - заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман.

12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше - зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Санкції і розрив відносин

У Кремлі задоволені телефонною розмовою та перспективами подальшої дипломатії на початку наступного року.

Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, Байден сказав російському лідеру, що США не мають наміру розміщувати наступальну зброю в Україні.

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Водночас за словами Ушакова, у розмові з Путіним Байден наголосив, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни введуть масштабні санкції по лінії економічної, фінансової та військової сфер.

"Але наш президент одразу ж відреагував на це: якщо все-таки Захід наважиться за тих чи інших умов запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами", - цитує Ушакова російське видання РИА "Новости".

За його словами, Путін наголосив, що нащадки оцінять це як "величезну помилку".

Зростання напруги

Друга розмова Джо Байдена і Володимира Путіна за цей місяць відбувалася на тлі зростання напруженості через скупчення російських військ поблизу кордону України.

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Українські силовики кажуть, що понад 100 тис. російських військовослужбовців стягнули до україно-російського кордону.

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Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на схід і що озброєння країн НАТО не будуть відправляти в Україну чи в будь-які сусідні з РФ країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг твердо заявив, що членство України в альянсі є питанням НАТО й Києва.

Раніше цього місяця президенти двох країн провели віртуальний саміт, на якому Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Хоча Україна не є членом НАТО, вона має тісні зв'язки з альянсом.

30 грудня Рада національної безпеки та оборони повідомила, що не бачить загрози вторгнення Росії в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення.