Патріарх Варфоломій мав Омікрон. Його вже виписали з лікарні

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Вселенський патріархат

Вселенський патріарх Варфоломій після шести днів госпіталізації з коронавірусом залишив лікарню.

Як повідомили ВВС News Україна у патріархії, у Варфоломія був штам коронавірусу Омікрон.

Патріарх мав повну вакцинацію від коронавірусу (дві дози вакцини Коронавак, а потім ще дві дози Пфайзер).

У нього були легкі симптоми, уточнили у пресслужбі, всі дні у лікарні Варфоломій продовжував працювати.

Кілька днів патріарх проведе вдома на ізоляції, а повернеться на Фанар (у свою резиденцію) на свято Вознесіння 6 січня.

24 грудня патріарх отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляли у пресслужбі Вселенської патріархії.

"Загальний стан його гарний", - вказувала пресслужба.

Автор фото, Пресслужба Вселенського патріарха Підпис до фото, Патріарх повністю вакцинований, має легкі симптоми

Патріарху Варфоломію 81 рік.

Варфоломій здавав регулярний тест і отримав позитивний результат.

"Вселенський патріарх вдячний всім, хто цікавиться його здоров'ям, та закликає усіх виконувати настанови лікарів та вакцинуватись тим, хто ще цього не зробив. Він вітає усіх з Різдвом", - йшлося у заяві.

Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Варфоломій під час візиту до України у серпні

Вселенський патріарх вважається першим серед рівних предстоятелів православних церков світу й має резиденцію у Константинополі (Стамбулі).

Він йде першим у диптиху поминання предстоятелів помісних церков.

У січні 2019 року Варфоломій та синод Константинопольського патріархату надали Православній церкві України томос про автокефалію.

Російська православна церква через це розірвала спілкування з Вселенським патріархатом. А також Елладською церквою, церквою Кіпру та Олександрійським патріархатом, які визнали ПЦУ.