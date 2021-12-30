Патріарх Варфоломій мав Омікрон. Його вже виписали з лікарні
Вселенський патріарх Варфоломій після шести днів госпіталізації з коронавірусом залишив лікарню.
Як повідомили ВВС News Україна у патріархії, у Варфоломія був штам коронавірусу Омікрон.
Патріарх мав повну вакцинацію від коронавірусу (дві дози вакцини Коронавак, а потім ще дві дози Пфайзер).
У нього були легкі симптоми, уточнили у пресслужбі, всі дні у лікарні Варфоломій продовжував працювати.
Кілька днів патріарх проведе вдома на ізоляції, а повернеться на Фанар (у свою резиденцію) на свято Вознесіння 6 січня.
24 грудня патріарх отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляли у пресслужбі Вселенської патріархії.
"Загальний стан його гарний", - вказувала пресслужба.
Патріарху Варфоломію 81 рік.
Варфоломій здавав регулярний тест і отримав позитивний результат.
"Вселенський патріарх вдячний всім, хто цікавиться його здоров'ям, та закликає усіх виконувати настанови лікарів та вакцинуватись тим, хто ще цього не зробив. Він вітає усіх з Різдвом", - йшлося у заяві.
Наприкінці серпня 2021 року Варфоломій вперше після створення автокефальної Православної церкви України відвідав Київ.
Вселенський патріарх вважається першим серед рівних предстоятелів православних церков світу й має резиденцію у Константинополі (Стамбулі).
Він йде першим у диптиху поминання предстоятелів помісних церков.
У січні 2019 року Варфоломій та синод Константинопольського патріархату надали Православній церкві України томос про автокефалію.
Російська православна церква через це розірвала спілкування з Вселенським патріархатом. А також Елладською церквою, церквою Кіпру та Олександрійським патріархатом, які визнали ПЦУ.