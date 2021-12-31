Жінка просиділа 5 годин у туалеті літака до Ісландії через позитивний тест на ковід

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінка подякувала стюардесі Icelandair за підтримку (фото архівне)

Американська шкільна вчителька розповіла, що провела п'ять годин у добровільній самоізоляції в туалеті літака після того, як під час польоту отримала позитивний результат на Covid-19.

Маріса Фотіео каже, що 20 грудня, подорожуючи з Чикаго до ісландського Рейк'явіка, відчула біль у горлі.

Пані Фотіео каже, що зробила швидкий тест, який взяла з собою, який підтвердив, що вона інфікована.

До кінця поїздки вона пересиділа в туалеті, а стюардеса приносила їй їжу та напої.

Невідомо, чи доводилося їй здавати тест на Covid-19 перед посадкою на рейс. Адже повністю вакцинованим людям при в'їзді до Ісландії тест показувати не треба.

"Це був божевільний досвід, - сказала пані Фотіео, яка родом з Мічигану, NBC News. - На рейсі було 150 людей, і я найбільше боялася заразити і їх".

Відео, яке вона опублікувала в тіктоці з туалету літака Icelandair, переглянули понад чотири мільйони разів. Вона похвалила бортпровідницю за допомогу під час випробувань.

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"Вона подбала про те, щоб у мене було все необхідне протягом наступних п'яти годин, від їжі до напоїв, і постійно провідувала мене, запевняючи, що зі мною все буде добре", - розповіла жінка NBC.

Пані Фотіео сказала, що після прибуття в Ісландію їй довелося самоізолюватися в готелі Червоного Хреста.

Варіант коронавірусу Омікрон поширюється світом. Дослідження показують, що цей варіант вірусу людина переносить легше, ніж інші, але він заразніший.

За інформацією центру контролю та профілактики захворювань США, середня кількість нових випадків за 7 днів становить 277 тисяч в країні, що є найвищим показником з початку пандемії. Однак рівень смертності та госпіталізації залишається відносно стабільним.