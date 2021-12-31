Ветерани, актори та політики. Кого ми втратили у 2021 році

1 година тому

У 2021 році, що минає, Україна та світ втратили багато життів. Цей рік, як і попередній, пройшов під знаком ковідної пандемії, тож чимало людей пішли з життя через вірус, але не лише.

Пропонуємо пригадати відомих людей, з якими ми цьогоріч попрощалися.

Мистецтво, кіно та танці

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Галина Гатчинс в Україні вивчала журналістику, в США - кінематограф

У жовтні світ вразила трагічна загибель 42-річної української операторки Галини Гатчинс, яка працювала в Голлівуді. Під час зйомок жінку випадково застрелив з реквізитної зброї Алек Болдвін. Як так сталося, досі з'ясовує слідство.

Про голлівудські досягнення й успіхи Галини в Україні знають небагато, але в 2019 році часопис American Cinematographer називав її "зіркою, яка сходить" в індустрії кіно.

За місяць до свого 50-річчя у жовтні несподівано помер Місько Барбара. Він був вокалістом і співзасновником "Мертвого півня", одного з найпопулярніших українських рок-гуртів у 1990-х роках.

"Ми помрем не в Парижі", "Б'ютіфул карпати", "Мені по цимбалах…" - ціле покоління українців виросло на цих легендарних піснях "Мертвого півня" Барбари.

Влітку на 92 році життя помер хореограф Григорій Чапкіс - від старості, як стверджував його син.

Автор фото, УНІАН

Усе життя він танцював, зокрема і на заходах, які відвідували комуністичні лідери різних країн - Йосип Сталін, Мао Цзедун, Хо Ши Мін, а також світові знаменитості, такі як Сальвадор Далі.

У незалежній Україні Чапкіс відкрив свою школу танців, а нові покоління українців знали про нього як харизматичного члена журі різних телешоу, зокрема "Танців із зірками".

У серпні після тривалої хвороби помер 60-річний Олександр Ройтбурд, відомий український художник, директор Одеського художнього музею і депутат одеської облради.

Автор фото, unian Підпис до фото, Олександр Ройтбурд

Ройтбурда називають одним із найдорожчих та найбільш продаваних сучасних художників України. Він має свій впізнаваний стиль написання картин, які оцінюють в десятки тисяч доларів.

Українські політики

Цьогоріч Україна також втратила багато відомих політиків.

Автор фото, Пресслужба МОН Підпис до фото, Любомира Мандзій

Восени померла 48-річна Любомира Мандзій, яка останні місяці життя боролася з важкою хворобою. У березні-червні 2020 року вона виконувала обов'язки міністра освіти і науки України.

За словами колег, Любомира була "прикладом людяності та чесності".

У листопаді від ускладнень через ковід помер 83-річний Олександр Омельченко, колишній мер Києва. Політик керував столицею з 1998 по 2006 рік і за цей час двічі переобирався.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Олександр Омельченко зізнавався, що завжди був задоволений собою

Омельченко не приховував, що викурював до двох пачок сигарет на день, однак і хизувався вмінням стояти на голові в старості. Через корупційні скандали його популярність серед киян швидко згасла.

Того ж місяця через ускладнення від перенесеного ковіду помер 88-річний Юхим Звягільський - український політик, депутат майже всіх скликань Верховної Ради та "сірий кардинал" Донбасу.

Його іменем у Донецьку ще за життя назвали одну із вулиць, хоча після початку конфлікту на Донбасі сепаратисти називали політика "бандерівцем" і "зрадником".

Влітку, теж через ускладнення від ковіду, помер четвертий прем'єр-міністр України, 80-річний Євген Марчук. Він був міністром оборони у 2003-2004 роках, а ще мріяв стати президентом.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Євген Марчук

Свого часу він працював у КДБ, однак деякі дисиденти вже у часи незалежності твердили, що Євген Марчук врятував їх від заслання. У 2018 році він недовго очолював українську групу на перемовинах у Мінську.

Цьогоріч помер і Віктор Брюханов, ексдиректор Чорнобильської атомної електростанції, якого визнали винним у катастрофі 1986 року. Він заперечував провину, однак відсидів 5 років у колонії.

У популярному серіалі від НВО "Чорнобиль" один із акторів грає Брюханова. Хоч як стверджував у розмові з ВВС News Україна інженер із ЧАЕС Олексій Бреус, герої в серіалі не схожі на реальних керівників станції.

Кого втратив світ цього року

Величезною втратою для Великої Британії та королівської сім'ї стала смерть принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. Йому було 99 років.

Автор фото, Tim Graham/PA Підпис до фото, Принц Філіп разом із королевою

У чоловіка королеви Великої Британії не передбачено конституційної ролі, але протягом десятиліть ніхто не мав більшого значення для британського монарха, ніж Філіп.

На початку року помер 87-річний легендарний телеведучий Ларрі Кінг, який напередодні потрапив до лікарні з коронавірусом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ларрі Кінг розмовляв з Володимиром Путіним у його перший рік на посаді президента

Із тисяч інтерв'ю багатьом людям запам'яталася розмова Ларрі Кінга із Володимиром Путіним у 2000-му - у перший рік його перебування на посаді президента Росії.

Знаменитості з культових серіалів і кіно

Цього року багато втратив і світовий кінематограф.

Автор фото, IMDB

Із життя пішли двоє американських зірок популярної комедії "Поліцейська академія": 84-річний комік Арт Метрано, відомий за роллю Маузера, та 73-річна Маріон Ремсі (Лаверна Гукс у кіно).

Після тривалої боротьби з раком у Лос-Анджелесі помер 59-річний актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий роллю Гантера у культовому серіалі "Друзі".

Він з'являвся у серіалі нечасто, але фанати його обожнювали.

"Друзі" не були б такими без тебе, - відреагувала акторка Дженіфер Еністон на новину про смерть Тайлера. - Ми сумуватимемо".

Підпис до фото, Акторка Уна Стаббс

На 85-році в оточенні родини померла британська акторка Уна Стаббс, яка зіграла пані Хадсон у серіалі "Шерлок" від BBC. Вона починала як танцівниця, однак віддала кіно 50 років свого життя.

Рак забрав життя 52-річної британки Гелен МакКрорі, яка зіграла Нарцису Мелфой у фільмах про Гаррі Поттера та Поллі в серіалі "Гострі картузи". Насамперед вона стала відома як акторка класичних постановок, особливо за п'єсами Чехова і Шекспіра.

Канадський актор Крістофер Пламмер, який зіграв одну з головних ролей в знаменитому фільмі "Звуки музики", помер на 92-му році життя.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Крістофер Пламмер був оскароносним актором

Пламмер багато встиг за кар'єру: грав у театрі, бродвейських мюзиклах, а також його можна побачити у таких стрічках як "Ігри розуму", "Дівчина з татуюванням дракона" та "12 мавп".

Восени у Франції з почестями попрощалися з 88-річним Жаном-Полем Бельмондо, легендою французького кіно. Його ролі завжди були життєрадісні, легковажні, сміливі та спокусливі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жан-Поль Бельмондо з дружиною Наті та їхніми собачками

На церемонії прощання з актором було тисячі людей, зокрема і президент Франції Емманюель Макрон.

У 2021 році світ також покинув капітан сер Том Мур. Ветеран Королівських ВПС підкорив серця, коли напередодні свого 100-річчя пройшов на ходунках сто кіл довкола свого дому, зібравши мільйони фунтів для Національної служби охорони здоров'я Великої Британії у часи пандемії.

Сер Том Мур помер від ковіду, і турбота лікарів про нього у останні дні була "надзвичайною", розповідала донька національного героя Великої Британії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Капітан Том Мур отримав лицарське звання від королеви Єлизавети ІІ