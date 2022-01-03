Омікрон в Ізраїлі може призвести до колективного імунітету. Але ціна буде висока

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїль називали однією з найбільш успішних країн у поширенні вакцинації

У Ізраїлі заявили, що різкий приріст кількості пацієнтів із Омікроном може призвести до того, що країна досягне колективного імунітету.

Гендиректор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Аш застеріг, що це - не найбільш вдалий спосіб досягти колективного імунітету і було б значно краще, якби цієї цілі вдалось досягти за допомогою вакцинації.

Очікується, що до кінця січня Омікрон в Ізраїлі підхоплять близько 4 мільйонів людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет був вимушений визнати, що нинішня стратегія боротьби з пандемією в країні не може запобігти стрімкому зростанню числа інфікованих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черга з автомобілів на ковідне тестування. Якщо кількість хворих збільшуватиметься так само стрімко, медзаклади не впораються з аналізами

У неділю Беннет повідомив, що люди старші 60 років і працівники охорони здоров'я отримають четверту дозу щеплення, що має оберігати їх від тяжкої форми хвороби.

Раніше він наполягав на тому, що головна ціль у боротьбі з ковідом - це запобігати сплеску серйозних випадків захворювання, але так, щоб економіка при цьому не страждала. Однак прем'єр Ізраїлю відмітив, що неможливо виключити введення повторного локдауну.

За 10 днів кількість нових випадків виросла в чотири рази, досягнувши 3500 людей. Але кількість смертей при цьому не надто виросла.

Колективний імунітет - це науковий термін, що описує ситуацію, при якій поширення хвороби в соціумі вкрай обмежене через те, що більшість людей мають імунітет: або напрацьований після хвороби, або після вакцинації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважається, що четверта доза вакцини потрібна громадянам з ослабленим імунітетом, або літнім людям

Професор Аш сказав, що зростання кількості хворих Омікроном неминуче: "Ціна колективного імунітету - це дуже багато хворих. Саме це і може трапитись. Але ми би радше воліли досягнути його в ході масової вакцинації".

Втім Салман Зарка, голова робочої групи з боротьби проти ковіду при міністерстві, заявив: навіть у тому випадку, якщо перехворіє переважна більшість населення, колективний імунітет однаково не гарантований.

"Ми маємо бути дуже обережні з подібними заявами", - сказав він у інтерв'ю новинному сайту Ynet, - Досвід минулих двох років показує, що навіть ті, хто одужав, можуть заразитись повторно".

Тим часом інший урядовий радник, Еран Сегал із Науково-дослідного інституту імені Вейцмана попередив, що кількість заражених невдовзі перевершить можливості Ізраїлю щодо тестування, внаслідок чого країна не зможе виявляти нові випадки інфекції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тестування на коронавірус в секторі Газа

За його прогнозами, найближчі три тижні заразяться від двох до чотирьох мільйонів людей, хоча кількість тих, хто має важку форму хвороби, буде значно менша, ніж під час попередньої хвилі.

Він закликав громадян зробити всі необхідні щеплення. "Кожна людина, яка виходить з дому, стає вразливою, і кожен має бути захищеним", - написав Еран Сегал у твіттері.

Близько двох третин дев'ятимільйонного населення Ізраїля повністю щеплені. Сюди входять ті, хто отримав три дози вакцини, або зовсім недавно отримав другу. Але далеко не всі з тих, хто має право на третю дозу, її зробили.

При цьому Ізраїль вже схвалив четверту дозу вакцини для людей з ослабленим імунітетом і для тих, хто проживає у будинках для літніх людей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Католицькі священники в церкві Різдва у Віфлеємі. Ізраїль був вимушений повторно закрити доступ для паломників і туристів з поширенням Омікрона

Тим часом, згідно з даними некомерційної публікації Our World in Data, повністю вакцинованими є трохи більше чверті палестинців.

Експерти ООН декілька разів критикували Ізраїль за те, що там не змогли повністю поширити свою програму вакцинації на палестинське населення.

Але ізраїльтяни заявили, що палестинці повинні самі нести відповідальність за розв'язання питань охорони здоров'я.