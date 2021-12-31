Саакашвілі визнав позашлюбну доньку від відомої співачки
Колишній президент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що має маленьку доньку.
"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це і перший Новий рік, коли на екрані телевізора у новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" з'явиться найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка та наймолодша дочка", - ідеться на сторінці експрезидента у фейсбуку.
Імені матері своєї доньки він не назвав, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка зараз мешкає у США, народила доньку, яку назвали Еліс-Марія.
На фото з дівчинкою була саме ця співачка.
Також преса повідомляла, що 2014 року Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю 2 млн доларів для своєї давньої знайомої Софо Ніжарадзе.
Раніше цього року, вже перебуваючи за ґратами, грузинський експрезидент зробив інше зізнання - про те, що перебуває у стосунках з депутаткою української Верховної Ради Єлизаветою Ясько.
Офіційно 54-річний Саакашвілі одружений з Сандрою Руловс, з якою має двох синів.
У Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до шести років тюрми. Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
Сам він своє затримання вважає незаконним, а звинувачення сфальшованими.
Тривалий час він мешкав в Україні і активно займався українською політикою.
Однак 29 вересня він таємно повернувся до Грузії, де його заарештували й ув'язнили.
Після переведення у в'язницю в місті Руставі він оголосив голодування, яке тривало 50 днів.
Потім його перемістили до лікарні, але згодом повернули до в'язниці.