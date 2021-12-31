Саакашвілі визнав позашлюбну доньку від відомої співачки

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Колишній президент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі, вперше публічно визнав, що має маленьку доньку.

"Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в'язниці, але це і перший Новий рік, коли на екрані телевізора у новорічному концерті на каналі "Мтаварі архі" з'явиться найменша учасниця разом зі своєю мамою - Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка та наймолодша дочка", - ідеться на сторінці експрезидента у фейсбуку.

Імені матері своєї доньки він не назвав, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка зараз мешкає у США, народила доньку, яку назвали Еліс-Марія.

На фото з дівчинкою була саме ця співачка.

Також преса повідомляла, що 2014 року Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю 2 млн доларів для своєї давньої знайомої Софо Ніжарадзе.

Автор фото, Mikheil Saakashvili Підпис до фото, Фотографія, якою Саакашвілі проілюстрував свій допис

Раніше цього року, вже перебуваючи за ґратами, грузинський експрезидент зробив інше зізнання - про те, що перебуває у стосунках з депутаткою української Верховної Ради Єлизаветою Ясько.

Офіційно 54-річний Саакашвілі одружений з Сандрою Руловс, з якою має двох синів.

У Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до шести років тюрми. Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Сам він своє затримання вважає незаконним, а звинувачення сфальшованими.

Тривалий час він мешкав в Україні і активно займався українською політикою.

Однак 29 вересня він таємно повернувся до Грузії, де його заарештували й ув'язнили.

Після переведення у в'язницю в місті Руставі він оголосив голодування, яке тривало 50 днів.

Потім його перемістили до лікарні, але згодом повернули до в'язниці.