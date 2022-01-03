Як українці отримали свій стильний герб: історія тризуба
Від індуїстського бога Шиви - до давньогрецького Посейдона і логотипу київських князів Рюриковичів. Знак у формі тризубця трапляється в багатьох найрізноманітніших античних культурах.
В Україні він вдруге з'явився близько сотні років тому, коли влада УНР обрала тризуб з монет Володимира Великого державним гербом.
Довкола того, як саме зображати тризуб і що він може означати, велося чимало баталій між політиками, художниками і геральдистами.
Це відео - коротка історія українського герба.
Над відео працювали Олег Карп'як і Альбій Шудря.
Сюжет створено на основі фотоальбому "Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення". Автори Андрій Гречило і Богдан Завітій. "Родовід", Київ, 2018.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.