Як українці отримали свій стильний герб: історія тризуба

21 хвилин(и) тому

Від індуїстського бога Шиви - до давньогрецького Посейдона і логотипу київських князів Рюриковичів. Знак у формі тризубця трапляється в багатьох найрізноманітніших античних культурах.

В Україні він вдруге з'явився близько сотні років тому, коли влада УНР обрала тризуб з монет Володимира Великого державним гербом.

Довкола того, як саме зображати тризуб і що він може означати, велося чимало баталій між політиками, художниками і геральдистами.

Це відео - коротка історія українського герба.

Над відео працювали Олег Карп'як і Альбій Шудря.

Сюжет створено на основі фотоальбому "Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення". Автори Андрій Гречило і Богдан Завітій. "Родовід", Київ, 2018.