Десятки тисяч людей тікають від масштабних пожеж у Колорадо. Фото

1 година тому

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Сотні будинків зруйновані, десятки тисяч людей евакуюють через сильні пожежі в американському штаті Колорадо, які стрімко поширилися через сильний вітер.

З прерії вогонь перекинувся на міста.

Пожежі швидко розповсюджуються в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Влада не виключає, що будуть жертви.

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Напередодні близько 30 тисяч людей у містах Луїсвілл та Суперіор на схід від Скелястих гір отримали розпорядження негайно покинути свої будинки.

У Суперіорі живе близько 13 тисяч людей, а у Луїсвіллі - понад 18 тисяч.

Вогонь зруйнував близько 600 будинків, а також готелі, торгові центри та підприємства, повідомляє CBS.

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За словами шерифа округу Боулдера Джо Пелле, пожежу в прерії, що стрімко поширюється, можна пояснити іскрами від ліній електропередач і трансформаторів, знесених сильним вітром. Вони впали на висушену без дощів землю.

Саме поєднання ураганного вітру, швидкість якого досягала 169 км/год, і сильної посухи в регіоні призвело до найруйнівніших лісових пожеж в історії штату.

Досі найпотужнішою лісовою пожежею в історії Колорадо була пожежа 2013 року, коли згоріли 511 будинків.

Масштаби пожежі вражають. Ось, як це виглядало з літака.

Губернатор штату Джаред Поліс оголосив режим надзвичайного стану та висловив надію, що погода зміниться та вітер вщухне. Запроваджений режим дозволить залучити додаткові ресурси та гроші, а також мобілізувати національну гвардію штату.

Згідно з прогнозом погоди, ослаблення вітру очікується найближчим часом, що має дозволити пожежникам випереджати своїми діями поширення вогню.