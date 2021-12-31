Австралія вже святкує. Новий рік-2022 крокує планетою

51 хвилин(и) тому

Автор фото, MOHAMMAD FAROOQ Getty Images Підпис до фото, Феєрверк у Сіднеї не скасували

Світ зустрічає новий, 2022-й рік, третій рік пандемії. Пишні святкування затьмарює ковід, який вже забрав життя понад 5 млн людей у світі.

Багато великих міст скасували або зменшили масштаби святкових заходів через карантинні обмеження.

Автор фото, Wendell Teodoro Підпис до фото, Новий рік у Сіднеї

Новий рік вже зустріла Австралія. Традиційно найбільше піротехнічне шоу в Австралії відбувається у місті Сідней над затокою Порт-Джексон.

Перед Австралією, о 13:00 за київським часом, Новий рік зустріла Нова Зеландія.

Замість традиційного феєрверка там організували світлове шоу над мостом Окленд-Харбор.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шоу над мостом Окленд-Харбор

Більшість європейських міст скасували офіційні святкування Нового року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Салют у Мельбурні

Другий рік поспіль скасовує свій феєрверк Лондон.

Париж також скасував феєрверки та урочистості на Єлисейських полях.

Проте багато урядів поки що не схильні запроваджувати жорсткі обмеження.

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Жителів Франції та Великої Британії попросили керуватися здоровим глуздом при святкуванні, а влада Мадрида заявила, що святкування Нового року у центрі відбудеться з обмеженою кількістю учасників.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що традиційне святкування Нового року на Таймс-сквер відбудеться, але також пройде з обмеженнями.