Тисячі вогнів. Чоловік на Чернігівщині прикрасив хату і створив місце для селфі
У містечку Семенівка на Чернігівщині чоловік прикрасив хату тисячами вогників. Тепер сюди приїздять роботи фото сотні людей з навколишніх міст та сіл.
Про це розповіли у спільноті "Рідна Семенівка" у фейсбуці.
Звичайна хата стала місцем для селфі.
Це вже не перший рік, коли мешканець Семенівки так масштабно прикрашає свій дім.
Всі об'єкти на подвір'ї - хлів, гараж, паркан, хата - підсвічуються різними кольорами.
Гірлянди для ілюмінації купляли пів року. Всього їх розвісили кілька кілометрів.
Ялинка біля двору зроблена із туй у горщиках, які встановили на каркас.
Пост про яскраві прикраси у спільноті "Рідна Семенівка" вже зібрав понад тисячу лайків і привернув увагу медіа.
Про яскраву новорічну ілюмінацію зняли кілька сюжетів. І сюди продовжують приїжджати натовпи охочих подивитися.
У соцмережах користувачі радять місцевій владі переймати досвід і теж так святково прикрашати вулиці містечка.
Скільки коштували вогні, власниця садиби не розповідає. Невідомо також, який рахунок за електроенергію вона отримає.
Торік переплата, у порівнянні зі звичайним місяцем, була несуттєвою, кажуть господарі хати.
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