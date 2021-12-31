Тисячі вогнів. Чоловік на Чернігівщині прикрасив хату і створив місце для селфі

1 година тому

Автор фото, facebook.com/r.semenovka Підпис до фото, Така ілюмінація у Семенівці є лише на одній хаті

У містечку Семенівка на Чернігівщині чоловік прикрасив хату тисячами вогників. Тепер сюди приїздять роботи фото сотні людей з навколишніх міст та сіл.

Про це розповіли у спільноті "Рідна Семенівка" у фейсбуці.

Звичайна хата стала місцем для селфі.

Автор фото, facebook.com/r.semenovka

Це вже не перший рік, коли мешканець Семенівки так масштабно прикрашає свій дім.

Всі об'єкти на подвір'ї - хлів, гараж, паркан, хата - підсвічуються різними кольорами.

Автор фото, facebook.com/r.semenovka

Гірлянди для ілюмінації купляли пів року. Всього їх розвісили кілька кілометрів.

Ялинка біля двору зроблена із туй у горщиках, які встановили на каркас.

Автор фото, facebook.com/r.semenovka

Пост про яскраві прикраси у спільноті "Рідна Семенівка" вже зібрав понад тисячу лайків і привернув увагу медіа.

Про яскраву новорічну ілюмінацію зняли кілька сюжетів. І сюди продовжують приїжджати натовпи охочих подивитися.

У соцмережах користувачі радять місцевій владі переймати досвід і теж так святково прикрашати вулиці містечка.

Автор фото, facebook.com/r.semenovka

Скільки коштували вогні, власниця садиби не розповідає. Невідомо також, який рахунок за електроенергію вона отримає.

Автор фото, facebook.com/r.semenovka/

Торік переплата, у порівнянні зі звичайним місяцем, була несуттєвою, кажуть господарі хати.