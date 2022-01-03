Холодець. Страва, без якої не обходиться жодне застілля

46 хвилин(и) тому

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Холодець - класична страва української кухні, яка не потребує особливих рекомендацій. Будь-яке свято раніше не обходилося без цієї страви, а її рецепт передавали від мами до доньки.

"Якщо в домі вариться холодець - він осідає краплями на вікнах і на стінах вашого серця. У холодцевій парі ви бродите глибинами власного дитинства, намацуючи у ній забуте й давно забутих. Це медитативний досвід….", - так жартома описує приготування холодцю Євгенія Кузнєцова, фіналістка літературної премії Книга року ВВС - 2021, у книзі "Готуємо в журбі".

У приготуванні холодцю здавна було кілька секретів: правильний вибір м'яса (з желеутворювальним ефектом), прозорість, додаткові часточки овочів для краси та спеції.

Інгредієнти:

Свиняча ніжка - 1 шт. (до 1 кг)

Півень - 1 шт. (2-2,5 кг)

Лавровий лист - 2 шт.

Чорний перець горошком - 15 шт.

Духмяний перець - 5 горошин

Морква - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 головка

Сіль - до смаку

Вода - 4 л

М'ясо промити у холодній воді декілька разів. Тушку півня розділити на порційні шматки. Усе м'ясо замочити в холодній воді на декілька годин. Злити воду.

М'ясо перекинути в каструлю і залити водою. Щойно вода закипить, злити її, м'ясо ще раз промити і залити чистою водою.

Додати сіль і знову поставити на вогонь. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму. На помірному вогні варити 6 годин.

Час від часу варто знімати піну й жир із поверхні бульйону, який вариться. Тільки так можна досягти прозорості майбутнього холодцю.

За годину до готовності додати в бульйон цілу помиту цибулину у лушпинні та цілі почищені морквини. За 30 хвилин до кінця приготування додати перець та лавровий листок.

Коли м'ясо відділятиметься від кісток, вийняти його з бульйону й залишити охолоджуватися.

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У каструлю додати вичавлений часник та посолити до смаку. Усе ретельно перемішати, накрити кришкою та дати настоятися 15-20 хвилин.

М'ясо відділити від кісток і розкласти в чисті тарілки. Бульйон процідити через ситечко або марлю.

Прикрасити за бажанням - морквою, оливками, зеленню, маринованими огірками тощо.

Обережно залити м'ясо в тарілках бульйоном і поставити холодець для застигання у холодне місце.

Можна також залити у невеликі глибокі мисочки. А при подачі перекидати страву з них на тарілку, куди попередньо покласти лист салату. Це сучасний та ефектний спосіб подачі холодцю.

Смакувати можна вже наступного дня.