Холодець. Страва, без якої не обходиться жодне застілля
Холодець - класична страва української кухні, яка не потребує особливих рекомендацій. Будь-яке свято раніше не обходилося без цієї страви, а її рецепт передавали від мами до доньки.
"Якщо в домі вариться холодець - він осідає краплями на вікнах і на стінах вашого серця. У холодцевій парі ви бродите глибинами власного дитинства, намацуючи у ній забуте й давно забутих. Це медитативний досвід….", - так жартома описує приготування холодцю Євгенія Кузнєцова, фіналістка літературної премії Книга року ВВС - 2021, у книзі "Готуємо в журбі".
У приготуванні холодцю здавна було кілька секретів: правильний вибір м'яса (з желеутворювальним ефектом), прозорість, додаткові часточки овочів для краси та спеції.
Інгредієнти:
- Свиняча ніжка - 1 шт. (до 1 кг)
- Півень - 1 шт. (2-2,5 кг)
- Лавровий лист - 2 шт.
- Чорний перець горошком - 15 шт.
- Духмяний перець - 5 горошин
- Морква - 2 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 1 головка
- Сіль - до смаку
- Вода - 4 л
М'ясо промити у холодній воді декілька разів. Тушку півня розділити на порційні шматки. Усе м'ясо замочити в холодній воді на декілька годин. Злити воду.
М'ясо перекинути в каструлю і залити водою. Щойно вода закипить, злити її, м'ясо ще раз промити і залити чистою водою.
Додати сіль і знову поставити на вогонь. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму. На помірному вогні варити 6 годин.
Час від часу варто знімати піну й жир із поверхні бульйону, який вариться. Тільки так можна досягти прозорості майбутнього холодцю.
За годину до готовності додати в бульйон цілу помиту цибулину у лушпинні та цілі почищені морквини. За 30 хвилин до кінця приготування додати перець та лавровий листок.
Коли м'ясо відділятиметься від кісток, вийняти його з бульйону й залишити охолоджуватися.
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Кінець подкаст
У каструлю додати вичавлений часник та посолити до смаку. Усе ретельно перемішати, накрити кришкою та дати настоятися 15-20 хвилин.
М'ясо відділити від кісток і розкласти в чисті тарілки. Бульйон процідити через ситечко або марлю.
Прикрасити за бажанням - морквою, оливками, зеленню, маринованими огірками тощо.
Обережно залити м'ясо в тарілках бульйоном і поставити холодець для застигання у холодне місце.
Можна також залити у невеликі глибокі мисочки. А при подачі перекидати страву з них на тарілку, куди попередньо покласти лист салату. Це сучасний та ефектний спосіб подачі холодцю.
Смакувати можна вже наступного дня.