Бетті Вайт: легенда американського телебачення померла на сотому році життя

59 хвилин(и) тому

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У віці 99 років померла Бетті Вайт - легенда американського телебачення, чия кар'єра тривала вісім десятиліть. Вона не дожила кілька тижнів до свого 100-річчя.

Бетті Вайт народилась в Іллінойсі в 1922 році, під час розпалу Великої депресії переїхала з родиною до Лос-Анджелеса, а наприкінці 1930-х почала працювати акторкою та моделлю.

Однак її кар'єру довелося призупинити під час Другої світової війни, коли вона пішла працювати в Американську жіночу волонтерську службу.

Після війни Вайт продовжила свій шлях у шоубізнесі, створила власне радіошоу, а потім разом з Елом Джарвісом стала зіркою телевізійного ток-шоу "Голлівуд на телебаченні".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бетті Уайт у середині 1950-х років - одна з перших зірок американського телебачення

У 1951 році вона отримала першу премію "Еммі" як найкраща телевізійна акторка - вперше ця нагорода відзначила досягнення жінок на телебаченні.

Далі був телевізійний ситком "Життя з Елізабет" - шоу, яке вона запустила разом із Джорджем Тібблсом. "Він писав, а я продюсувала, - пояснила вона. - Я була однією з перших жінок-продюсерок у Голлівуді".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Естель Гетті, Рю Маккланахан, Беа Артур і Бетті Вайт відсвяткували 100 серію "Золотих дівчат" у 1989 році.

У 1970-х роках вона зіграла Сью Енн Нівенс у серіалі "Шоу Мері Тайлер Мур" - ця роль принесла їй ще дві премії "Еммі" й проторувала шлях до її найвідомішої ролі - наївної, але симпатичної Роуз Найлунд у серіалі "Золоті дівчата", який знімали у 1980-х та 90-х.

У 1986 році серіал отримав премію "Еммі" за найкращу комедію, а Вайт - індивідуальну нагороду як найкраща комедійна акторка.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Церемонія нагородження "Еммі" у 1986 році

У 90-х та на початку 2000-х Бетті Вайт продовжувала зніматися у серіалах, а також писала книги.

Її кар'єра знову спалахнула в 2010 році, коли вона знялася у ситкомі "Кралі в Клівленді" разом із Валері Бертінеллі, Джейн Лівз та Венді Малік.

Того ж року ветеранка телебачення також стала найстарішою ведучою шоу Saturday Night Live - після відповідної кампанії у Facebook.

Її 90-річчя у 2012 році відзначили спеціальним зірковим телевізійним випуском, у якому взяли участь її колишні колеги Тайлер Мур, Еллен Дедженерес та Карл Райнер, а також Тіна Фей та Ед Аснер.

У 2015 році вона була удостоєна премії "Еммі" за життєві досягнення - це стало її восьмою нагородою.

У 2019 році Бетті Вайт приєдналася до зіркового акторського складу "Історії іграшок 4", де озвучила іграшку на ім'я Байті Вайт.

"Ми сумуватимемо, Бетті"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бетті Вайт називали "однією з наймиліших жінок у шоубізнесі"

"Вона - одна з найулюбленіших акторок в історії телебачення", - казав про неї Боб Мауро з Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

А віцепрезидент премії "Еммі" Девід Майклз зазначив, що Вайт була "однією з наймиліших жінок у шоубізнесі".

Пам'ять акторки вшанував президент США Джо Байден.

"99 років - як сказала б моя мама, бог її любить!" - сказав він репортерам.

Данину пам'яті легенди телебачення віддали багато її колег із шоубізнесу, зокрема Сандра Баллок, Різ Візерспун та Райан Рейнольдс.

"Зараз світ виглядає зовсім інакше", - написав Рейнольдс у Твіттері про свою партнерку по фільму "Пропозиція" 2009 року та жінку, яку він жартома називав в інтерв'ю своєю "колишньою дівчиною".

"Ми сумуватимемо, Бетті", - додав актор.