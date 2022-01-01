Бетті Вайт: легенда американського телебачення померла на сотому році життя
У віці 99 років померла Бетті Вайт - легенда американського телебачення, чия кар'єра тривала вісім десятиліть. Вона не дожила кілька тижнів до свого 100-річчя.
Бетті Вайт народилась в Іллінойсі в 1922 році, під час розпалу Великої депресії переїхала з родиною до Лос-Анджелеса, а наприкінці 1930-х почала працювати акторкою та моделлю.
Однак її кар'єру довелося призупинити під час Другої світової війни, коли вона пішла працювати в Американську жіночу волонтерську службу.
Після війни Вайт продовжила свій шлях у шоубізнесі, створила власне радіошоу, а потім разом з Елом Джарвісом стала зіркою телевізійного ток-шоу "Голлівуд на телебаченні".
У 1951 році вона отримала першу премію "Еммі" як найкраща телевізійна акторка - вперше ця нагорода відзначила досягнення жінок на телебаченні.
Далі був телевізійний ситком "Життя з Елізабет" - шоу, яке вона запустила разом із Джорджем Тібблсом. "Він писав, а я продюсувала, - пояснила вона. - Я була однією з перших жінок-продюсерок у Голлівуді".
У 1970-х роках вона зіграла Сью Енн Нівенс у серіалі "Шоу Мері Тайлер Мур" - ця роль принесла їй ще дві премії "Еммі" й проторувала шлях до її найвідомішої ролі - наївної, але симпатичної Роуз Найлунд у серіалі "Золоті дівчата", який знімали у 1980-х та 90-х.
У 1986 році серіал отримав премію "Еммі" за найкращу комедію, а Вайт - індивідуальну нагороду як найкраща комедійна акторка.
У 90-х та на початку 2000-х Бетті Вайт продовжувала зніматися у серіалах, а також писала книги.
Її кар'єра знову спалахнула в 2010 році, коли вона знялася у ситкомі "Кралі в Клівленді" разом із Валері Бертінеллі, Джейн Лівз та Венді Малік.
Того ж року ветеранка телебачення також стала найстарішою ведучою шоу Saturday Night Live - після відповідної кампанії у Facebook.
Її 90-річчя у 2012 році відзначили спеціальним зірковим телевізійним випуском, у якому взяли участь її колишні колеги Тайлер Мур, Еллен Дедженерес та Карл Райнер, а також Тіна Фей та Ед Аснер.
У 2015 році вона була удостоєна премії "Еммі" за життєві досягнення - це стало її восьмою нагородою.
У 2019 році Бетті Вайт приєдналася до зіркового акторського складу "Історії іграшок 4", де озвучила іграшку на ім'я Байті Вайт.
"Ми сумуватимемо, Бетті"
"Вона - одна з найулюбленіших акторок в історії телебачення", - казав про неї Боб Мауро з Національної академії телевізійних мистецтв і наук.
А віцепрезидент премії "Еммі" Девід Майклз зазначив, що Вайт була "однією з наймиліших жінок у шоубізнесі".
Пам'ять акторки вшанував президент США Джо Байден.
"99 років - як сказала б моя мама, бог її любить!" - сказав він репортерам.
Данину пам'яті легенди телебачення віддали багато її колег із шоубізнесу, зокрема Сандра Баллок, Різ Візерспун та Райан Рейнольдс.
"Зараз світ виглядає зовсім інакше", - написав Рейнольдс у Твіттері про свою партнерку по фільму "Пропозиція" 2009 року та жінку, яку він жартома називав в інтерв'ю своєю "колишньою дівчиною".
"Ми сумуватимемо, Бетті", - додав актор.