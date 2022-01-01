Найбільша торговельна угода в історії набула чинності. Вона об'єднала 15 країн навколо Китаю

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китайський бойкот австралійської яловичини позбавив доходу цю сім'ю фермерів зі штату Квінсленд. Торгова угода не виключить таких проблем у майбутньому, але покликана їх пом'якшити

Найбільша в історії торговельна угода між 15 державами набула чинності новорічної ночі. Вона обіцяє зростання доходів кожному третьому жителю планети та дає прихильникам глобалізації надію на пожвавлення світової торгівлі та співпраці після кількох похмурих років, позначених пандемією коронавірусу та агресивним протекціонізмом США та Китаю.

Угода під назвою RCEP об'єднала Китай та країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема Австралію, Японію та Південну Корею.

Ніколи раніше Китай - третя економіка світу після США та Євросоюзу - не підписувався під багатосторонніми торговельними угодами, і тим паче із заклятим ворогом Японією.

Щоправда, підписання цієї угоди в листопаді 2020 року не завадило Китаю до набуття чинності 1 січня 2022 року посваритися ще й з Австралією, своїм головним постачальником копалин. Китай образився на те, що Австралія підтримала вимоги розслідувати витоки Covid-19 і досі бойкотує її вугілля, зерно, яловичину та вино.

Проте новий торговельний блок все ж зміцнить позиції Китаю у світі. Він опинився в центрі найбільшого договору завдяки політиці головного суперника - США, а саме з легкої руки попереднього американського президента Дональда Трампа.

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Річ у тім, що за ті 8 років, поки йшли переговори про пакт RCEP, великі його учасники - Японія та Австралія з Новою Зеландією - паралельно створювали набагато більш просунутий торговий блок (TPP) з державами по той бік Тихого океану, включно з Канадою та США.

Проте Трамп від цієї ідеї відмовився й вивів Америку з переговорів. Що прискорило створення RCEP.

Угода дозволить торговим партнерам в Азії отримати доступ на ринки один одного та знизить мита на товари, що потенційно обіцяє прискорення економічного зростання та підвищення рівня життя, особливо найбіднішим країнам регіону. Вона відкрита для розширення, і першою в ній чекають Індію.

Угода масштабна, але відносно поверхова. Вона - лише перший крок до інтеграції дуже різних економік бідного Лаосу та багатої Нової Зеландії, комуністичного Китаю та постімперіалістичної Японії.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, або Всебічне регіональне економічне партнерство) далеко до глибини інших великих зон вільної торгівлі на планеті - північноамериканської між США, Канадою та Мексикою та європейською між трьома десятками країн Старого Світу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вільна торгівля дасть заробити бідним країнам, на зразок Індонезії. Ці жінки працюють на ринку за $3,50 на день

Нова угода не стосується, наприклад, прав працівників і дозволяє різним країнам по-різному підходити до захисту довкілля та прав інтелектуальної власності.

До того ж вона залишає частину торговельної політики на розсуд влади країн-учасниць, тобто Китай або Японія можуть, як і раніше, захищати свій ринок заборонними митами та обмежувати свободу торгівлі, закріплену в новій угоді. Жодного загального механізму вирішення спорів також не передбачено.

"Торгова угода воістину масштабна, переговори про неї йшли майже ціле десятиліття, - коментує угоду бізнес-кореспондентка ВВС в Азії Маріко Ой. - Проте її вплив на економіки країн-учасниць буде обмеженим, оскільки більшість із них уже входять до інших торгових союзів".

"Але RCEP має одну відмінну особливість: цей торговий союз об'єднує країни, у яких зазвичай непрості дипломатичні відносини, як у Китаю та Японії, наприклад", - говорить вона.